Rožman: V Celju se je veliko spremenilo na boljše

Celjski nogometni prvoligaš je danes tudi uradno predstavil svojega novega trenerja Simona Rožmana, ki se po šestih letih in pol vrača v svoj domači klub. Kot je danes povedal po trenerski turneji v Domžalah, na Reki in nazadnje v Mariboru, se je v Celju v tem času marsikaj spremenilo na boljše, zato se veseli novega izziva.

"Odkar me ni bilo, je klub naredil ogromen preskok. Po prvih občutkih gre za izjemno urejeno sredino z zelo jasnimi cilji, odgovornostmi in kompetencami. V tem projektu se zagotovo vidim in s svojimi sodelavci ter znanjem želim fantom pomagati, da uresničimo vse cilje, ki so pred nami," je dejal Simon Rožman, ki ga veseli tudi ambicioznost vodstva kluba. Kljub mladosti ekipe si tudi osebno želi dolgoročno klub pripeljati na mesta, ki peljejo v Evropo, pri tem pa ne zgolj sodelovati v kvalifikacijskem delu, pač pa si postaviti tudi cilj, da bi tam dobro nastopili. Ob tem se zaveda velike odgovornosti, ki je pred njim, še posebej, ker bo deloval v domačem okolju, zaradi česar je njegova motivacija še toliko večja. Rožman se je s Celjani v svojem prvem trenerskem mandatu med letoma 2014 in 2015 uvrstil v finale pokalnega tekmovanja, v državnem prvenstvu pa se zavihtel na drugo mesto. Podobnih izzivov se ne boji, a zaveda se, da jih čaka veliko dela.

Spregovoril tudi o Mariboru Po uspešnem vodenju hrvaške Reke med letoma 2019 in 2021 se je marca lani vrnil v Slovenijo kot prvi mož stroke Maribora, a za okus najtrofejnejšega slovenskega kluba ni bil preveč uspešen. Kljub temu Rožman ne meni, da je zanj to korak nazaj v karieri. Kot je brez pretiranih besed odšel iz štajerske prestolnice, o razlogih tudi danes ni želel veliko govoriti. "Ne bi se pretirano oziral nazaj. Ta zgodba je za mano. Mislim, da smo tudi v Mariboru naredili ogromno delo glede na obdobje, v katerem sem tja prišel in glede na to, kaj se je dogajalo po mojem odhodu. So pa zagotovo tam bile stvari, ki so me motile, zato sem se v nekem trenutku tudi umaknil. Mariboru želim vse najboljše, moje misli pa so zdaj dokončno v Celju," je dejal Rožman. Celjske nogometaše zdaj čakata dva tedna priprav doma, nato pa odhajajo na priprave v Turčijo. V tem času bodo izpopolnili svoje vrste tam, kjer so zaznali pomanjkljivosti, odigrali bodo šest ali sedem pripravljalnih tekem in nestrpno čakali na spomladanski del sezone.

icon-expand Simon Rožman se je na klop Maribora usedel marca lani. FOTO: Damjan Žibert

Prispela prva zimska okrepitev Iz Domžal je v Celje prestopil osrednji branilec Damjan Vuklišević. ''Vsem fantom želim v nadaljevanju sezone veliko uspeha. Skupaj smo doživeli ogromno lepega, zato bom obdobje, ki sem ga preživel v Domžalah, ohranil v lepem spominu. Po vrnitvi s Češke sem se tukaj vrnil na želeno raven, sedaj pa je napočil trenutek za nov izziv. Zahvala gre seveda tudi vsem navijačem, ki so me vselej podpirali,'' se je Vuklišević ob slovesu zahvalil zdaj že nekdanjemu klubu.

icon-expand Damjan Vuklišević FOTO: NK Celje