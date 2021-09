Simon Rožman že bivši trener NK Maribor

Simon Rožman je na klopi NK Maribor zdržal le 23 tekem: podpisal se je pod deset zmag, tri neodločene izide in deset porazov. Moštvo je v vmesnem tekmovalnem obdobju zabilo 29 golov, prejelo pa jih je 30, ugotavljajo na klubski spletni strani. "Simon Rožman je ponudil odstop, z razlogi, ki so legitimni in razumevajoči. Z utemeljitvijo, da ne more več pomagati ekipi. Odstop smo sprejeli, naše sodelovanje se zaključuje, pogodba je prekinjena. Simonu se zahvaljujemo za pripadnost, za opravljeno delo. Glede vloženega truda, prizadevnosti in strokovnosti ni pomislekov, toda to je Maribor, kjer je letvica postavljena zelo visoko. Nesoglasij ni bilo, trenerska avtonomija pri delu je zaznamovala skupno obdobje od prvega do zadnjega dne. Tudi ob vmesnem rezultatskem neuspehu smo ob izbranih smernicah novega projekta vztrajali na zastavljeni poti. Toda rezultati niso na nivoju NK Maribor in morali smo se odzvati," je za uradno spletno stran kluba pojasnil športni direktor Marko Šuler.