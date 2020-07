Rožman z Rijeko še upa na Ligo prvakov

Nogometaši Rijeke, ki jih vodi slovenski trener Simon Rožman, so dobili jadranski derbi 35. kroga hrvaškega prvenstva proti splitskemu Hajduku (2:3). Rečani so odločilni gol dosegli v sodnikovem dodatku in podaljšali upanje, da ob koncu sezone, ostala je še ena tekma, osvojijo drugo mesto in se uvrstijo v kvalifikacije za Ligo prvakov. Naslov prvaka je predčasno vnovič osvojil zagrebški Dinamo.

Simon Rožmanse je z Rečani veselil tretje zaporedne zmage, ki Kvarnerce ohranja pri upanju za Ligo prvakov. Sicer morajo v zadnjem krogu doma premagati odpisano Istro iz Pulja, ter upati na ugoden razplet tekme med Osijekom in Lokomotivo. Kljub temu, da niso odvisni sami od sebe pa so Rečani še kako uživali po prestižni zmagi na jadranskem derbiju v Splitu proti večnemu rivalu Hajduku. Simon Rožman je ekipo prevzel septembra lani od Igorja Biščana. Izpostavil je, da je letošnji sezoni v prvem planu hrvaški nogometni pokal, ki so ga reški nogometaši osvojili petkrat, nazadnje tudi lani. Rijeka je hitro povedla, nato je gostiteljem uspel popoln rezultatski zasuk in kazalo je, da bodo Rečani tudi matematično ostali brez Lige prvakov, nato pa jih je rešil zadetek v sodnikovem podaljšku (2:3). "Vesel sem zaradi igralcev, veliko nam pomeni ta zmaga," je bil v pogovoru za Sportske novostivesel 37-letni strokovnjak iz Štor. "Imeli smo nekaj sreče, a smo srečo izvali. Zaslužili smo si jo. na nekaterih tekmah smo bili boljši od nasprotnikov pa nismo zmagali, sedaj se nam je to vrnilo v Splitu," je opazil slovenski strokovnjak na reški klopi. "Tekmo smo slabše odprli, nismo želeli pustiti takšne iniciative gostiteljem. na srečo smo zadeli v pravem času, to nam je zelo pomagalo. in nam vlilo dodatne energije. Ob tem smo zadeli z menjavami. Včasih zadeneš, drugič pač ne," je še opazil Slovenec, ki se z ekipo uvrstil tudi v finale pokala, kjer Kvarnerce čaka zagrebška Lokomotiva. icon-expand Rijeka po zmagi v Spolitu še upa na Ligo prvakov. FOTO: AP Rijeka bo sedmič v klubski zgodovini zaigrala v finalu pokala, petkrat do zdaj je v zrak dvignila zmagoviti pokal (2005, 2006, 2014, 2017, 2019). Njen tekmec v finalu, ki bo 1. avgusta, bo Lokomotiva, ki je s 3:1 izločila Slaven Belupo. Rožman z Rijeko teoretično lovi tudi drugo mesto ins tem LP. "Drugo mesto? Smo že izpolnili cilj v sezoni, to je bil preboj v Evropo in tudi afirmacija mladih igralcev. Kvalifikacije za LP bi bile nekakšna krona sezone. A kot veste nismo odvisni zgolj sami od sebe," je za SN še dejal Rožman in še enkrat pohvalil jadranski derbi. "Lepa, odprta tekma z veliko priložnosti. Prava promocija za HNL. Sedaj se bomo koncentrirali še za zadnje dejanje prvenstva, nato pa se že ozirali k finalu pokala. Imamo še kar nekaj izzivov."