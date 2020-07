Rožman po veliki zmagi nad Dinamom: Ne predajamo se

"Mislim, da smo dobro parirali Dinamu, v nekaterih položajih smo celo diktirali ritem tekme. Zasluženo smo osvojili tri točke, kar je po tem negativnem nizu zelo pomembno," je še dejal prvi strokovni mož reškega kluba.

In če je Dinamovo prvo mesto nedotakljivo, pa se Rijeka še bori za nastop v Ligi Evropa, ni pa se predala niti v boju za Ligo prvakov, saj na Hrvaškem zaradi uspehov Zagrebčanov v tem najelitnejšem evropskem tekmovanju letos pripadata kar dve vozovnici.

"Ne predajamo se nikoli. Cilj je, da si izborimo Evropo. Veliko priložnosti dajemo mladim igralcem in lepo so se pokazali na terenu. Mislim, da ima naša ekipa svoj slog, in ko te nagradi še rezultat, ko so zadovoljni gledalci, potem smo zadovoljni vsi,"je še dejal Rožman.