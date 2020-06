Rožman se je z Rijeko vrnil pod vrh: 'Smo še v krču'

" Še vedno nam po tako dolgem prisilnem premoru manjka tekmovalni duh in hitrejši prenos žoge. Pomagal je tudi rdeč karton, saj smo z igralcem več prišli do več priložnosti. Vsa čast tudi navijačem, čutili smo njihovo podporo ves teden v mestu, pa tudi slišali smo njihovo navijanje zunaj stadiona, " je po tekmi v Pulju še dejal slovenski strateg na klopi ekipe s Kvarnerja.

Izbranci trenerja Simona Rožmana so uspešno začeli tudi prvenstvene boje, saj so osvojili vse tri točke na gostovanju v Pulju proti Istri, kis e krčevito bori za obstanek v prvoligaški druščini. " Čestitke igralcem, čeprav to še ni raven igre, ki si jo želimo. Bila je borbena, trda tekma, na koncu so pomembne vse tri točke ," je po novi zmagi hrvaškim novinarjem dejal strokovnjak iz Štor pri Celju.

In to proti vodilnemu Dinamu sredi Maksimirja s kar 4:0. "Najbolj sem vesel, da smo proti Istri kontrolirali potek srečanja. Morda nismo blesteli z igro, a smo bili primerno koncentrirani in zabili smo gole v pravem trenutku. Smo še v krču in nismo živahni, kar je po tako dolgi prisilni tekmovalni pavzi razumljivo. Ponavljam pa, važna je zmaga, važne so vse tri točke."