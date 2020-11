Rožman: Kek? Iz dneva v dan dviguje raven in vrača kult reprezentance

Simon Rožman je svojo pot leta 2014 v Celju začel kot najmlajši trener v prvi slovenski ligi. Celjane je popeljal do drugega mesta in finala pokala, leto pozneje pa je prevzel Domžale, s katerimi je bil zmagovalec pokala ter na tretjem in četrtem mestu prve lige. Klub je zapustil septembra 2019, potem ko v osmih krogih ni bilo niti ene same zmage. V sezoni 2017/18 se je z Domžalami prebil v zadnji krog kvalifikacij za evropsko ligo, ko so Domžale na tej poti izločile tudi nemški Freiburg. A nov klub je hitro našel. Poklicali so ga vodilni možje hrvaškega prvoligaša z Reke in se dogovorili za dolgotrajno sodelovanje, ki je hitro prineslo rezultat. Že v lanski sezoni je z Rijeko osvojil hrvaški pokal, v tej pa se je (senzacionalno) uvrstil v Ligo Evropa. "Preboj v Evropi nam je vzel veliko energije, kar se nam je tu in tam poznalo na domačem prvenstvu. Igra se vsake tri dni, zato se težje pripravljamo na izzive v hrvaških krogih. A igranje v skupinskem delu LE so sanje vseh nas, zato z veseljem nastopamo v Evropi. V zadnjem času so se nas lotile tudi poškodbe, imamo veliko igralcev na reprezentančnih akcijah, tako da imamo določene probleme z uigravanjem ekipe. A to so v dani situaciji sladke skrbi," je med drugim v daljšem pogovoru za 24sata.hrpovedal 38-letni trener iz Štor, ki na Reki velja za marljivega športnega delavca, ki o nogometu razmišlja 24 ur na dan in tudi "spi" na stadionu Rujevica. "Ni razloga, da menjam določene navade. Da, še naprej "živim" na stadionu. Meni je povsem normalno, da sem 100-% angažiran, drugače ne znam delovati. Samo popolni profesionalizem in predanost lahko prineseta rezultate. In Rijeka je klub, ki te še dodatno prevzame in se mu zaradi prepoznavne pozitive in odkritosti popolnoma predaš," je še dejal Rožman.