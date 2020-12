Rožman: Hrvaška proti Sloveniji? Vesel sem, da se bo spet 'iskrilo'

Ambiciozni slovenski trener Simon Rožman je lani z Rečani osvojil hrvaški pokal, v tekoči sezoni pa je klub s Kvarnerja odpeljal v Ligo Evropa. Mladi strokovnjak je svojo pot leta 2014 v Celju začel kot najmlajši trener v prvi slovenski ligi. Celjane je popeljal do drugega mesta in finala pokala, leto pozneje pa je prevzel Domžale, s katerimi je bil zmagovalec pokala ter na tretjem in četrtem mestu prve lige. Klub je zapustil septembra 2019, potem ko v osmih krogih ni bilo niti ene same zmage. V sezoni 2017/18 se je z Domžalami prebil v zadnji krog kvalifikacij za Ligo Evropa, ko so Domžale na tej poti izločile tudi nemški Freiburg. A nov klub je hitro našel. Poklicali so ga vodilni možje hrvaškega prvoligaša z Reke in se dogovorili za dolgotrajno sodelovanje, ki je hitro prineslo rezultat. Že v lanski sezoni je z Rijeko osvojil hrvaški pokal, v tej pa se je (senzacionalno) uvrstil v Ligo Evropa. V daljšem pogovoru s hrvaškimi mediji je govoril tudi o aktualnem trenutku v slovenskem (reprezentančnem) nogometu. Na klopi Rečanov je zadnjih petnajst mesecev. "Če sem zadovoljen z narejenim v tem času? Bistvo tega, kar počnem, ni v tem, da sem najboljši na Hrvaškem, ampak da dam vsak dan posebej iz sebe vse, kar imam. Vem, lovorike so zelo pomembne za naš klub, ob tem pa ves čas skušamo uveljaviti čim več domačih igralcev. Smo na pravi poti in v nadaljevanju sezone bomo še boljši, verjamem." Rijeka je letos v Evropi pokazala odlične igre. "Razen tekme na Nizozemskem smo bili vsakič posebej povsem enakovredni tekmecem oziroma smo na koncu prišli tudi do pozitivnega rezultata. Zadovoljni smo, veliko smo se naučili, kar bo koristno tudi v drugem delu sezone." Slovenija in Hrvaška se bosta udarili v isti skupini v boju za SP 2022. Napoved?