Rožman: Obrisi, kako želimo delovati na igrišču, so vidni

Tekmovalni del mariborskih priprav na novo sezono je zaključen, sledijo, kot poroča uradna spletna stran kluba, še določeni popravki za ustrezno podobo na evropski premieri. Trenutna ocena storjenega in analiza moštva v pogovoru s trenerjem Simonom Rožmanom. O spoznanjih z dvojnega programa proti Cracovii in Beltincem. "Želeli smo razporediti minute, tako da bi do začetka tekmovalnega dela imeli enako obremenitev za vse igralce. Cracovia je zelo trdna ekipa z zgoščeno obrambo, ki ne pušča veliko medprostora, domala vsak dvoboj je na meji prekrška. Imeli smo prav takšno tekmovalno preizkušnjo, kot smo si jo želeli. Ni se izšlo rezultatsko, a smo imeli precej situacij v igri, ki nas lahko veselijo. Odigrali smo dobrih 60 minut, potem je prišlo do padca, ko so gostje zamenjali celotno enajsterico. Proti Beltincem pa smo bili nekoliko preveč rezervirani, predvsem v prvem polčasu sem pričakoval več. A zaključujemo to fazo z lepo zmago in optimizmom ob spoznanju, da je bilo postorjenega marsikaj dobrega," je za klubsko spletno stran dejal strokovnjak iz Štor, ki je pozdravil vrnitev branilca Nemanje Mitrovića. "Vesel sem, da smo ga pripravili do te mere, da je po skoraj osmih mesecih spet nazaj na igrišču. Test je dobro prestal, tudi sam je bil zadovoljen z odzivom in upam, da ga bomo v naslednjih tednih vrnili v tekmovalni ritem do tiste stopnje, da bo lahko zaigral na najvišjem nivoju."