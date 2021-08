Rožman: Prepričan sem, da bi sodnik po ogledu posnetka dvomljivih situacij ravnal drugače

"Po zelo dobrem uvodu s hitrim vodstvom, ko smo bili nevarni in podjetnejši, sta se zgodila ta nespretna situacija in rdeči karton. Do konca tekme je bilo še veliko časa in razmišljanje je šlo v smer, da skušamo nadaljevati v tem ritmu. Želja je bila, da zgostimo sredino in umirimo zadeve. Nerealno bi bilo pričakovati, da bi lahko ves čas stiskali visoko in napadali. Tekmeci so imeli pobudo, a si niso pripravili večjega števila priložnosti. Je pa bilo nekaj situacij, v katerih bi se morali v fazi obrambe boljše odzvati. Žal mi je zaradi prejetega zadetka, pri katerem smo imeli tudi nekaj smole. Finiš dvoboja je bil spet dober, pripravili smo si 2, 3 izrazite priložnosti, ušli tekmecem, a se je zgodila še ena dvomljiva situacija. Odigrali smo korektno tekmo, v kateri so za popoln izkupiček zmanjkale malenkosti. Včasih pa se zgodijo tudi okoliščine, preko katerih, žal, ne gre," je bil izčrpen strokovnjak iz Štor. Pri celovitem pogledu v taboru vijoličastih niso mogli mimo vpliva sodniških odločitev. Odzivi s tribun so bili dovolj zgovorni, žvižgi so parali nebo nad Ljudskim vrtom ...