Rubiales odstopil s položaja predsednika zveze in podpredsednika Uefe

Poljub Luisa Rubialesa in Jennifer Hermoso

Rubiales je 20. avgusta v Sydneyju na svetovnem prvenstvu med podelitvijo zlatih medalj španskim igralkam z obema rokama za glavo prijel Hermosovo, jo potegnil k sebi in jo poljubil na usta.

Sam še naprej vztraja, da je poljub izviral iz evforije ob zmagi in da je šlo za "sporazumno" in "vzajemno" dejanje med dvema prijateljema. Štiri dni pozneje je Hermoso prek sindikata nogometašic in Twitterja sporočila, da mu ni dala dovoljenja za poljub.

Dejanje je obsodila tako politična kot tudi mednarodna športna javnost. Rubiales doslej ni želel odstopiti.

Že v petek je špansko državno tožilstvo obtožilo Rubialesa "spolnega napada".