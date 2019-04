Rudar ostaja 'strup' za Triglav, Velenjčani skočili na sedmo mesto

Triglav, ki je v zadnjih krogih neprepoznaven in po novem z najslabšo obrambo lige, je doživel tretji zaporedni in četrti poraz na zadnjih petih tekmah. Tako ni več na sedmem mestu, tega jim je prevzel prav sobotni tekmec. Velenjčani, ki so igrali brez kaznovanega Damjana Trifkovića, so po mirnejšem začetku povedli v 13. minuti, ko je Žiga Škoflekdobil žogo na desnem robu kazenskega prostora, nato pa prodiral proti sredini, od koder je tudi tudi sprožil, žoga pa se je od leve vratnice odbila čez črto gola.

V teh trenutkih je bil nekoliko aktivnejši in konkretnejši Rudar, pozneje pa je pobudo prevzel Triglav, ki pa z izjemo 39. minute, ko je najprej GašperUdovičs približno desetih metrov žogo usmeril proti vratom, nato pa jo je pred golovo črto zgrešil David Tijanić, tako da so jo gosti izbili, in 40. minute, ko je prešibko z glavo meril Žan Kumer, prav nevaren ni bil. Knapi pa so bili nevarni še v 35. minuti, ko je Dominik Radić sam stekel proti kazenskemu prostoru, v zadnjem trenutku pa mu je žogo izbil Kumer. V trenutkih kranjske premoči pa so gosti podvojili prednost, v 42. minuti so izpeljali protinapad, na koncu je Milan Tučićpodal z leve, na drugi vratnici pa je žogo v mrežo pospravil Škoflek za svoj šesti gol sezone.

Nov žebelj v Triglavovo krsto je zabil Tučić, potem ko je v 51. minuti unovčil dolgo podajo Leona Črnčičaza svoj deseti gol sezone. Tudi v naslednjih trenutkih so bili nevarnejši gosti, imeli nekaj polpriložnosti, v 68. minuti pa je na njihov mlin steklo še malce več vode, saj je bil po drugem rumenem kartonu izključen Kristjan Arh Česen. Kranjčani so v 70. minuti sicer prišli do novega strela, toda Marko Pridigarni imel težkega dela po poskusu Muamerja Svrakeod daleč. Velenjčani so nato bolj ali manj le še nadzorovali potek tekme, imeli še nekaj obetavnih akcij, že v sodniškem dodatku pa je za še slabši dan Triglava poskrbel Kumer, ki je po kotu in strelu Roberta Pušaverja žogo preusmeril v svojo mrežo.

Izid 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Triglav ‒ Rudar Velenje 0:4 (0:2)

Škoflek 13., 42., Tučić 51., Kumer 90./ag.

RK: Arh Česen 68./Triglav

