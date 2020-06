Jakirović po prvi 'uradni' zmagi: Želim videti takšen Maribor

"Zelo pomembno je, da smo obrnili rezultat, zdi se mi, da je to prvič, odkar sem v Mariboru,"je po tekmi za klubsko spletno stran povedal Rudi Požeg Vancaš, ki je na nekoč domači zelenici dosegel prekrasen zadetek za zmago nad Domžalami. Rumeni, ki ostajajo globoko v bitki za obstanek, so v 62. minuti povedli prek Svena Karića, nato pa po izključitvi Nikole Vujadinovićaniso zdržali za vsaj točko. Amir Derviševićje še pred zadetkom Požega Vancaša izenačil z najstrožje kazni.

"Pokazali smo, kako prava ekipa smo. Vesel sem zadetka, še posebej, ko prinese zmago," je še dodal Požeg Vancaš. "Ampak ni važno, kdo zadene, le da smo prišli do zmage. Tako da sem vesel za fante, da smo se dvignili in obrnili ta rezultat, ker nam bo prineslo veliko na psihičnem vidiku."

Jakirović: Želim videti takšen Maribor, ki se nikoli ne preda

Zadovoljen je bil po prvi uradni tekmi na klopi Maribora tudi novi trener Sergej Jakirović, ki je dejal, da lahko tudi tisti, ki v Domžalah niso dobili priložnosti oziroma so morali ostati doma, "resno računajo" na to, da se bodo lahko izkazali v dresu aktualnih prvakov.

"Zelo me veseli, ker smo uspeli zmagati, ker nam je uspelo obrniti tekmo," je dejal Jakirović. "Nismo se predajali do zadnje sekunde. Pokazali smo določen karakter in jaz želim videti takšen Maribor, ki se nikoli ne preda. Računali smo na to, da nam bodo menjave prinesle dodatno kakovost na zelenici, še pa imamo igralce, ki niso prišli z nami v Domžale, in vsi lahko resno računajo na to, da bodo dobili svoje minute,"je še povedal bosansko-hercegovski trener, ki ga zdaj čaka krstna preizkušnja na domačem stadionu Ljudski vrt, kamor za povsem štajerski obračun prihaja Aluminij. Lokalne tekmece so po porazu z Muro (1:3) vijoličasti tudi prehiteli na lestvici.

"Super. Zdaj, ko zmagaš, smo res zadovoljni,"pa je menil izkušeni branilec Mitja Viler."V slačilnici je bila res dobra energija, mogoče bi se lahko spet tekma zalomila in ... Ta en mesec, en cikel, kaj bi si mislili? Nekaj smo dobro trenirali, potem pa prideš na prvo tekmo in bi izgubili. Ampak gremo lepo v miren teden in mislim, da bo ta zmaga dala veliko popotnico za naprej,"je pristavil Viler.