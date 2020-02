Rudi Zavrl: Nogometa se nisem naveličal

"Letos sem še zadnje leto delegat na nogometnih tekmah, potem pa je tudi s tem konec. Nogometa se nisem naveličal, spremljam ga, kolikor je mogoče. Sicer bolj po televiziji, v živo sem hodil na tekme Olimpije, a zdaj je mojih obiskov manj, saj televizija diktira večerne termine, ki mi ne dišijo. Nimam rad nasilja, rasizma, žaljenja, zato tudi evropsko zvezo prosim, če me ne pošilja na rizične tekme. Raje hodim na prvenstva mlajših kategorij," je za STA dejal dolgoletni predsednik Nogometne zveze Slovenije Rudi Zavrl, ki je bil delegat na številnih klubskih in reprezentančnih poslasticah.

"Moj vrhunec je bil zagotovo dvoboj med Manchester Unitedom in Realom, ko je Angleže vodil Alex Ferguson, Špance pa Jose Mourinho, bilo pa je še nekaj vrhunskih tekem. Pa tudi takšnih, ki se jih ne spominjam prav rad. Med drugim sem bil v Jugoslaviji delegat na tekmi Dinamo - Crvena zvezda, ko je na Maksimirju prišlo do navijaških izgredov. Kaj smo vse tam doživeli, zraven koga sem se vse takrat nahajal. Nogomet mi je res veliko dal. To, kar sem v njega vlagal, mi je povrnil na najboljši možen način," je razkril Zavrl, ki ga bodo na nogomet spominjala le še srečanja s svojimi športnimi prijatelji, kot sam pravi, teh ne manjka.

In o njih tudi rad govori: "Redno sem v stiku z nogometnimi prijatelji. Dobivamo se na kavici, redno sem na stadionu Ljubljane. Prav zdaj se pripravljam na rojstni dan legendarnega vratarja Antona Žabjeka, ki bo vstopil v osmo desetletje življenja. Njega sem res cenil in ga seveda še zdaj. Tako kot Braneta Oblaka, ki je tudi po mojem mnenju najboljši slovenski nogometaš. To je mogoče subjektivno mnenje, razumem druge, ki menijo drugače, ampak po mojem mnenju je Oblak v sedemdesetih letih igral nogomet, ki ga igrajo najboljši zdaj. Pogovarjal sem se z mnogimi igralci Bayerna, vsi ga cenijo, Karl Heinz Rummenigge mi je povedal ogromno lepih stvari o časih, ko je bil Brane pri Bayernu."