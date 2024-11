Rüdiger na treningu z nevarnim startom nad Mbappeja

Francoski zvezdnik je na treningu Reala razkazoval svoje razkošno nogometno znanje. Sprva je opravil z Ardo Gülerjem in Lucasom Vazquezom, nato pa se je lotil še Antonia Rüdigerja. Nemški branilec je na francoskega zvezdnika planil z nenavadnim startom, v katerem se je raztegnil kot je dolg in širok. Nepremišljena poteza Rüdigerja bi se lahko hitro končala s kakšno poškodbo, a na srečo Nemca in Francoza do tega ni prišlo.