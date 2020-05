Rudonja spet športni direktor NK Olimpije

Mladen Rudonjaje funkcijo športnega direktorja opravljal že v času trenerjaIgorja Bišćana. Takrat si je po poročanju slovenskih medijev Rudonja želel, da Bišćan ostane trener, saj so zeleno-beli pod njegovim vodstvom osvojili naslov prvaka ter tudi pokalno lovoriko. Toda šef ljubljanskega kluba Milan Mandarićse je takrat odločil zamenjati Hrvata in za trenerja imenovati Ilijo Stolico, Rudonja pa se je poslovil od kluba. Primorec je sicer z Mandarićem začel sodelovati pri Portsmouthu, nato sta bila sodelavca tudi v Leicestru in Sheffieldu, v Sloveniji pa sta pred leti združila moči v Kopru.