Ruggeri: Pique je povprečen nogometaš, če ne bi imel ob sebi Puyola in Ramosa ...

Z argentinsko nogometno izbrano vrsto je v eri nepozabnega Diega Armanda Maradone pred 34 leti v Mehiki osvojil naslov svetovnega prvaka, se z domačim River Plate veselil številnih klubskih lovorik in si na vrhuncu kariere nadel še dres 13-kratnih evropskih klubskih prvakov iz španske prestolnice.



Oscar Ruggeri(58) je nedvomno eden od najboljših argentinskih osrednjih branilcev vse časov, ki se je v nedavnem pogovoru za Fox Sports Argentinamed drugim dotaknil kakovosti današnjih branilcev. "Če gledamo s širšega zornega kota, je v zadnjih nekaj letih med branilci številka ena na svetu Sergio Ramos. Avtoritativen na in zunaj nogometnih zelenic, odločen, agresiven, borben do skrajnih meja in pripravljen storiti prav vse za zmago svojega moštva," je uvodoma dejal nekdanji argentinski reprezentant, ki je v nadaljevanju izjavil nekaj krepkih na račun dolgoletnega branilca Barcelone Gerarda Piqueja.