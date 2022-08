Barca le do točke na Camp Nouu, rumena podmornica torpedirala Valladolid

Uvodni krog prvenstva se ni začel po željah Barcelone, ki se je predstavila tudi z najodmevnejšo okrepitvijo Robertom Lewandowskim . Toda na stadionu Camp Nou je blaugrana osvojila le točko proti Rayu Vallecanu. Prav Poljak je sicer zatresel mrežo, kot tudi Franck Kessie , a sta bila oba v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri ničli. Barca pa je tekmo končala z deseterico, saj je drugi rumeni karton v 93. minuti dobil Sergio Busquets . Gostitelji so prevladovali v igri in posesti žoge, v strelih v okvir gola je bilo 6:2, v posesti (v odstotkih) pa 68:32.

Nogometaši Villarreala so v uvodnem krogu španske Primere v gosteh premagali Valladolid s 3:0. Prvo in edino priložnost v prvem polčasu je imel napadalec gostov Nicholas Jackson, a je njegov strel ustavil vratar Valladolida Sergio Asenjo. Isti igralec je imel priložnost v 50. minuti in tokrat zatresel nasprotnikovo mrežo. Jeremy Pino je odlično podal po desni strani in asistiral svojemu strelcu, ki mu ni bilo težko iz neposredne bližine zadeti tekmečev gol. To je bil prvi gol senegalskega strelca v Villarrealu.

Zmago so gosti potrdili v 82. minuti, ko je vezist Alex Baena izkoristil podajo Samuela Chukwuezeja in žogo podal za hrbet nemočnega Asenha. Končni izid je postavil Baen z mojstrskim golom v zadnji minuti tekme.

Nogometaši Celte so v dramatični tekmi prvega kroga Primere doma remizirali z Espanyolom, izid je bil 2:2. Domači so vodili do 97. minute, ko je glavni sodnik s pomočjo tehnologije VAR pokazal na belo piko, Josela pa je za 2:2 zadel enajstmetrovko za delitev točk. Pred tem je Aspas v sodnikovem dodatku prvega polčasa popeljal Celto v vodstvo, v 63. minuti pa je vodstvo povišal Paciencia.

Vendar se gostje niso predali. Upanje je Kataloncem prinesel Exposito iz enajstmetrovke v 72. minuti, v finišu so se izognili porazu z golom v sodnikovem podaljšku. Celta se bo v naslednjem krogu srečala z Real Madridom, Espanyol pa bo gostil Rayo Vallecano.

Izidi:

Celta Vigo - Espanyol 2:2 (1:0)

Real Valladolid - Villarreal 0:3 (0:1)

Barcelona - Rayo Vallecano 0:0