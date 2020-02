Rummenigge: Guardiola je želel Neuerja postaviti kar na sredino igrišča

Pep Guardiola je med letoma 2013 in 2016 Bayern München trikrat zapored popeljal do naslova nemškega prvaka. Bavarci v tistem času niso imeli prave konkurence, dvakrat so slavili z desetimi točkami naskoka, enkrat pa celo z devetnajstimi. Prvenstvo je bilo vselej odločeno že nekaj krogov pred zaključkom, tako da je imel nekdanji trener Barcelone v aprilu in maju nekaj več manevrskega prostora za eksperimentiranje. V tistem času pa se je Guardioli porodila tudi ideja, ki ji v modernem nogometu ne bi bilo para – vratarja Manuela Neuerja je želel preizkusiti kar v polju.

Zanimivo anekdoto je nemškim medijem razkril legendarni Karl-Heinz Rummenigge. "Neuer je bil pravi revolucionar, saj je bil eden prvih, ki se je kot vratar redno vmešaval v igro in je imel žogo veliko časa med nogama. Spomnim se, da ga je Guardiola, potem ko smo že postali prvaki, želel preizkusiti celo kot igralca sredine igrišča. Le s težavo pa smo ga prepričali, da bi lahko mnogi to potezo razumeli kot provokacijo," je povedal nekdanji legendarni napadalec Bayerna in milanskega Interja.