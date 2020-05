'Ne želimo ameriškega načina, kjer ni napredovanja in izpadanja. To je pomemben del nogometa'

Karl-Heinz Rummenigge, nekdanji predsednik združenja evropskih klubov, se je spomnil, da je bivši predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Michel Platini dal več predlogov Evropski uniji na to temo. "Na žalost je bil vedno neuspešen, saj tega zaradi pravil v Evropi ni bilo moč uvesti, pa čeprav so vsi veliki evropski klubi podpirali idejo," je dejal Rummenigge in dodal, da je težko reči, če je položaj sedaj drugačen. Omejitve plač naj bi pomagale pri ustavljanju vse večjih razlik med profesionalnimi klubi in navijači. Pandemija novega koronavirusa, finančne težave klubov in sama podoba nogometa so na površje znova spravile razmišljanja o "salary capu". Šef nemške lige (DFL) Christian Seifertnamerava v prihodnjih mesecih še spodbosti to tematiko. Sodeč po poročilu DFL je 18 prvoligaških klubov v Nemčiji porabilo 1,43 milijarde evrov za igralce in trenerske štabe v sezoni 2018/19.