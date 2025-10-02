Rummenigge o prestopu Woltemadeja: Našli so idiota, ki jim je dal 75 milijonov

Nemški reprezentant Nick Woltemade je bil to poletje velika želja Bayerna. Visokorasli napadalec si je želel prestopiti v münchenski klub, a se Bavarci s Stuttgartom niso uspeli dogovoriti glede odškodnine. V zaključku prestopnega roka se je pojavil Newcastle, ki je Stuttgartu za Woltemadeja plačal 75 milijonov evrov, z bonusi pa lahko prestop naraste celo do 80 milijonov. O dogajanju okoli Woltemadeja se je oglasil Karl-Heinz Rummenigge, eden od vodilnih mož Bayerna.

Karl-Heinz Rummenigge FOTO: AP icon-expand

"Bom iskren. Ko smo slišali zahteve Stuttgarta, sem v klubu rekel, da prihajamo do številk, ki za nas niso sprejemljive. Ne smemo izpolnjevati vsake zahteve samo zato, da osrečimo druge, še posebej pa ne financerjev v Stuttgartu. Lahko samo čestitam ljudem v Stuttgartu, ker so našli "idiota", ki jim je dal toliko denarja, saj mi v Münchnu tega zagotovo ne bi naredili," je dejal Karl-Heinz Rummenigge za Bayerisch Rundfunk.

Nick Woltemade FOTO: Profimedia icon-expand

Nekoč legendarni nogometaš bavarskega velikana je spregovoril tudi o vse večjem denarju, ki se obrača v nogometu. "Moramo najti rešitev. Ne moremo vsako leto iti višje, dlje in hitreje. Plače in odškodnine so v zadnjih letih hitro rasle in na tak način ne moremo resno delati naprej. V Angliji obstajajo klubi, katerih lastniki so milijarderji ali celo cele države, kot sta Savdska Arabija in Katar. Tudi s PSG-jem je enako. Potem pa moraš igrati proti njim v Ligi prvakov in držati korak z njimi, od tebe pa se vsako leto pričakuje, da osvojiš to tekmovanje."

Howe odgovarja: Cene določa trg, ne klubi

Eddie Howe FOTO: AP icon-expand

Po izjavi Rummeniggeja je trener Newcastla Eddie Howe poudaril, da cene v nogometu določa trg, ne klubi. "Čeprav ni imel časa za prilagoditev, se je Nick odlično znašel. Kar se tiče višine odškodnine – cene v nogometu določa trg, ne nujno klubi. Zelo smo zadovoljni, da je Nick z nami, in povsem nepomembno je, koliko smo plačali," je dejal Howe.

Nick Woltemade FOTO: AP icon-expand

Woltemade je izstopal v drugi polovici prejšnje sezone, ko je v dresu Stuttgarta dosegel 17 zadetkov in dodal tri asistence. Zaradi odličnih predstav v nemškem prvenstvu in pokalu je junija dobil vpoklic nemškega selektorja Juliana Nagelsmanna. Za Elf je doslej zbral štiri nastope in eno asistenco, navdušil pa je tudi na evropskem prvenstvu do 21 let. Newcastle je 198 cm visokega napadalca pripeljal, ko je postalo jasno, da švedski napadalec Alexander Isak odhaja v Liverpool. Srake so s prodajo Isaka zaslužile 145 milijonov evrov. Woltemade je doslej za črno-bele zbral šest nastopov, podpisal pa se je pod tri zadetke - dva v Premier ligi in enega v Ligi prvakov.