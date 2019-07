Rummenigge o vrtoglavih plačah nogometašev: Bayern ne bo del te norišnice

Kljub temu pa Münchenčani zagotavljajo, da se njihova nogometna filozofija ne bo spremenila. V svoje vrste želijo zvabiti mlade nogometaše, ki so plod bavarske akademije. To se jim je doslej obrestovalo, iz vrst bavarskega podmladka so v člansko vrsto prestopili tudi Toni Kroos , Thomas M ü ller , Bastian Schweinsteiger, Mats Hummels in Philipp Lahm. "Nadaljevati moramo po preizkušeni poti," je v intervjuju za nemški Bild zagotovil Karl-Heinz Rummenigge in pojasnil: "V prihodnosti si želimo, da bi položaje v klubu zavzeli mladi nogometaši, ki ne stanejo veliko denarja in katerim ni potrebno odšteti bajnih plač."

Nekdaj spektakularno, danes povsem običajno

"Trg se je povsem spremenil. Ne skrbijo me le zneski ob prestopih, sto ali sto dvajset milijonov niti najmanj ni več spektakularno, bolj me skrbijo plače nogometašev, predvsem v Španiji, Italiji in Angliji. Moramo biti pozorni, da ne porušimo plačilne lestvice. Razlike so namreč ogromne," je poudaril legendarni nogometaš in ob tem kot primer podal francoskega nogometnega zvezdnika Antoina Griezmanna. Slednji naj bi po prestopu v Barcelono neto na sezono zaslužil kar 17 milijonov evrov.

"Vse to pomnožite z dve, saj klub ob tem plača še davek," je pretresen Rummenigge in zagotavlja:"Bayern ne bo del te norišnice."

Po poročanju Teutonic media so na vrhu plačilne lestvice v Bayernu Robert Lewandowski, Müller inManuel Neuer, vsak izmed njih bruto letno zasluži 15 milijonov evrov. To je po izračunih, ob upoštevanih davkih, pol manj kot Griezmann.