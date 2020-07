Rummenigge razočaran: Lewandowski bi lahko osvojil zlato žogo

Bayern v avgustu čaka vsaj še ena tekma Lige prvakov, povratni obračun osmine finala s Chelseajem v Münchnu. Bavarci imajo s prve tekme v Londonu lepo prednost (3:0). V petek, 7. avgusta, si boste lahko na Kanalu A in VOYO ogledali obračun Manchester Cityja in Real Madrida (ob 20.40), v soboto, 8. avgusta, pa dvoboj Barcelone in Napolija (prav tako ob 20.40).

Razlog za nezadovoljstvo pri Bayernu je seveda dejstvo, da je poljski napadalec Robert Lewandowskikljub prekinitvi zaradi koronavirusne pandemije odigral nepozabno sezono, v kateri lahko Bavarci še vedno osvojijo celo trojno krono in ponovijo uspeh iz leta 2013, ko so pod taktirko Juppa Heynckesa prvič in zadnjič v enem letu osvojili tako 1. Bundesligo kot nemški pokal in Ligo prvakov.

Lewandowski bi bil v letu 2020 gotovo med glavnimi kandidati za cenjeno priznanje revije France Football, ki je v zadnjem desetletju z izjemo leta 2018, ko se je zmage veselil hrvaški vezist Real Madrida Luka Modrić, romala v roke trenutnega rekorderja Argentinca Lionela Messijain njegovega prvega zasledovalca Portugalca Cristiana Ronalda. Lewandowski je v nemškem prvenstvu dosegel neverjetnih 34 golov, Rummenigge pa na ponedeljkovi novinarski konferenci ni skrival razočaranja.

Morda celo sezona kariere

"Verjamem, da ima Robert Lewandowski fantastično sezono, morda mu je uspela celo najboljša sezona v karieri," je dejal Rummenigge. "Žal je France Football odpovedal podelitev zlate žoge, kar nas ni preveč razveselilo, saj konec koncev ni preveč pošteno, ne le do Bayerna, a tudi do Roberta Lewandowskega, ki bi lahko zmagal. Menim, da je zelo pomembno, da v sezoni, ki so jo vsi razen francoskega prvenstva odigrali do konca, obstaja možnost podelitve nagrade najboljšemu nogometašu sveta, seveda pa verjamem, da bi v teh okoliščinah Robert imel dobro možnost za zmago, ki bi bila zanj prva v karieri."

France Football je v obrazložitvi svoje odločitve zapisal, da ni bilo mogoče zagotoviti enakih pogojev za vse morebitne kandidate. Nagrado so sicer neprekinjeno podeljevali od leta 1956, dodali pa so, da morajo ščititi "kredibilnost in legitimnost" cenjenega priznanja, ki mora skozi leta "ostati neoporečno".

Kritike v smeri Uefe in čestitke kolegom pri Manchester Cityju ter 'prijatelju Guardioli'

Rummenigge se je z nekaj kritičnimi pogledi lotil tudi Evropske nogometne zveze (Uefa) in njenega finančnega fair playa, ki je bil nedavno spet na preizkušnji na Mednarodnem arbitražnem razsodišču za šport v Lozani (Cas), kjer si je Manchester City kljub domnevnim kršitvam pravil uspel izogniti dveletni kazni prepovedi nastopanja v evropskih tekmovanjih.

"Finančni fair play moramo modificirati, saj se je v zadnjih desetih letih nogomet močno spremenil, kar se tiče financ. Zato moramo poiskati druga orodja v primerjavi s tistimi, ki smo jih morda potrebovali pred desetimi leti. Menim, da je to možno,"je prepričan Rummenigge.

"Mislim, da moramo poiskati spremenjeno pravilo finančnega fair playa, ki bi ga na koncu sprejeli vsi deležniki, tu mislim na igralce, agente in, seveda, nenazadnje tudi klubi, ker moramo živeti na pošten in resen način, da bi uspeli vse skupaj prepričati, da je finančni fair play uporabno orodje za vse. Mislim, da je do odločitve Casa prišlo po tem, ko Uefa preprosto ni dovolj dobro opravila dela, to je moč slišati iz različnih virov. Najverjetneje se na primer niso dobro pripravili. Vseeno gredo čestitke mojim kolegom pri Manchester Cityju. Vesel sem za mojega prijatelja Pepa Guardiolo (nekdanjega trenerja Bayerna, op. a.). Vem, kaj mu osebno pomeni nastopanje v Ligi prvakov."