Rummenigge: Superliga bi nogomet amerikanizirala, to pa v Evropi ne bi funkcioniralo

Rummenigge se je dotaknil tudi stanja v evropskem nogometu, ki ga je močno načela pandemija covida-19, tako da so klubi, ki niso bili na zdravih temeljih, zabredli v globoko finančno krizo. Med njimi prednjači Barcelona, ki na vse kriplje išče načine, da se reši iz globokega brezna. "Barcelona je pod drobnogledom vseh, toda tudi zadnji Juventusov proračun me je zmedel," je priznal 66-letni nogometni funkcionar.

In prav slaba finančna slika španskih in italijanskih klubov naj bi bila povod za pridružitev k zloglasni Superligi, ki jo je Uefa s pomočjo svojih partneric in številnih navijaških skupin uspešno zatrla v roku 48 ur od ustanovitve. "Zakaj so jo sploh ustanovili? Italijanski in španski klubi so želeli zmanjšati vrzel za angleškimi, ki so imeli prednost v denarju iz televizijskih pravic. To je bil kot nekakšen klic na pomoč, saj so vsi imeli velike finančne težave," je zaključil Rummenigge.