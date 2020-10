Rummenigge: Številni klubi ne bodo preživeli morebitne vnovične prekinitve in odpovedi sezone

Trenutno zaradi širjenja epidemije Bayern domače tekme igra brez gledalcev, v Bundesligi pa sicer poteka testna faza do konca oktobra, kjer preverjajo 20-odstotno odprtost tribun. Načrti so izdelani, a konec oktobra bo politika odločila, kako naprej. Karl-Heinz Rummeniggedodaja, da klub dobro sodeluje z deželnimi oblastmi Bavarske, ima pa občutek, da se je v zadnjem času "nekoliko izgubila rdeča nit". Prvi mož bavarskega velikana opozarja politiko, naj najde konstruktivne rešitve. Prepričan je namreč, da številni klubi v Bundesligi "ne bodo preživeli morebitne vnovične prekinitve in odpovedi sezone", kar bi močno spremenilo celotno ligaška tekmovanje. V pogovoru za nemški časnik pa predsednik Bayerna opozarja tudi na težave, s katerimi se v zadnjem obdobju sooča nogomet. Kot pravi, so se izgubile nekatere tradicionalne vrednote. Predvsem se vse preveč vrti okrog denarja. Posebej kritičen je do zveze, kjer so po osvojitvi naslova svetovnih prvakov leta 2014. "Prednost pred nogometom so dali denarju, marketingu in politiki," je za nemški časnik še povedal 65-letni Rummenigge.