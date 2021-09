Rusija in Hrvaška še naprej vodilni v slovenski skupini

Rusi so na Cipru, ki je imel celo več strelov od Rusov, zmagali z goloma Aleksandra Jerohina v šesti in Rifata Žemaletdinova v 55. minuti. Zdaj so pri desetih točkah, kolikor jih ima tudi Hrvaška. Ta je do zmage prišla v 86. minuti tekme, ko je pomembno zmago Hrvatom zagotovil Marcelo Brozović. Tri točke za vodilnima je Slovenija.

V skupini A je Srbija pričakovano s 4:1 odpravila Luksemburg in se na vrhu lestvice z 10 točkami pridružila Portugalski. Aleksandar Mitrović je dosegel prva dva gola za Srbe. Irci in Azerbajdžanci pa so se razšli z 1:1, oboji imajo po točko in so na dnu skupine.

V skupini D je Ukrajina gostila vodilno Francijo in igrala 1:1. Za Ukrajino, ki je na peti tekmi še petič remizirala, je v 44. minuti zadel Mikola Šaparenko, Francozom pa je točko prinesel Anthony Martial z zadetkom v 50. minuti. Že pred tem je Finska prišla do prve zmage, ko je z 1:0 odpravila Kazahstan. Joel Pohjanpalo je bil edini strelec na tekmi, zadel je v 60. minuti.

V skupini F so vodilni in stoodstotni Danci gostovali na Ferskih otokih ter zmagali z 1:0 in golom Jonasa Winda v 85. minuti. Izrael in Avstrija, ki sta imela pred tem krogom po sedem točk, sta se razšla ob visoki zmagi domačih s 5:2. Eran Zahavi je dosegel dva gola za zmagovalce, ki so vodili že s 3:0, Marko Arnautović je nato Avstrijce približal na 2:3, toda gostitelji so nato hitro spet pobegnili na varno razdaljo. Škotska, ki zaostaja dve točki za drugouvrščenim Izraelom, je z 1:0 premagala Moldavijo.

Nizozemci so v skupini G gostili Črno goro in jo premagali s 4:0, tri gole so dosegli v drugem polčasu, po enega v vsakem polčasu pa je prispeval Memphis Depay, prvega z bele pike. Turki so gostovali pri Gibraltarju in ga ugnali s 3:0, vse tri gole so dosegli v drugem polčasu in ostali na prvem mestu v skupini. Norvežani so na prvi današnji tekmi te skušine v gosteh z 2:0 premagali Latvijo. Erling Haaland je v 20. minuti zadel z bele pike, zmago je potrdil Mohamed Elyounoussi v 66. minuti. Turki imajo 11, Nizozemci in Norvežani pa po deset točk.

- sobota, 4. september:

* Skupina A:

Irska - Azerbajdžan 1:1 (0:1)

Srbija - Luksemburg 4:1 (2:0)

- lestvica:

1. Srbija 4 3 1 0 11:6 10

2. Portugalska 4 3 1 0 8:4 10

3. Luksemburg 4 2 0 2 5:9 6

4. Irska 4 0 1 3 4:7 1

5. Azerbajdžan 4 0 1 3 3:6 1





* Skupina D:

Finska - Kazahstan 1:0 (0:0)

Ukrajina - Francija 1:1 (1:0)

- lestvica:

1. Francija 5 2 3 0 6:3 9

2. Finska 3 1 2 0 4:3 5

3. Ukrajina 5 0 5 0 6:6 5

4. Bosna in Hercegovina 3 0 2 1 3:4 2

5. Kazahstan 4 0 2 2 3:6 2





* Skupina F:

Ferski otoki - Danska 0:1 (0:0)

Izrael - Avstrija 5:2 (3:1)

Škotska - Moldavija 1:0 (1:0)

- lestvica:

1. Danska 5 5 0 0 17:0 15

2. Izrael 5 3 1 1 14:6 10

3. Škotska 5 2 2 1 8:5 8

4. Avstrija 5 2 1 2 9:12 7

5. Ferski otoki 5 0 1 4 2:13 1

6. Moldavija 5 0 1 4 2:16 1





* Skupina G:

Latvija - Norveška 0:2 (0:1)

Gibraltar - Turčija 0:3 (0:0)

Nizozemska - Črna gora 4:0 (1:0)

- lestvica:

1. Turčija 5 3 2 0 15:7 11

2. Nizozemska 5 3 1 1 16:5 10

3. Norveška 5 3 1 1 7:4 10

4. Črna gora 5 2 1 2 8:9 7

5. Latvija 5 1 1 3 7:10 4

6. Gibraltar 5 0 0 5 2:20 0





* Skupina H:

Ciper - Rusija 0:2 (0:1)

Slovenija - Malta 1:0 (1:0)

Slovaška - Hrvaška 0:1 (0:0)

- lestvica:

1. Rusija 5 3 1 1 8:4 10

2. Hrvaška 5 3 1 1 5:1 10

3. Slovenija 5 2 1 2 4:4 7

4. Slovaška 5 1 3 1 5:5 6

5. Malta 5 1 1 3 6:9 4

6. Ciper 5 1 1 3 1:6 4





- nedelja, 5. september:

* Skupina B:

20.45 Kosovo - Grčija

20.45 Španija - Gruzija

- lestvica:

1. Švedska 3 3 0 0 6:1 9

2. Španija 4 2 1 1 7:5 7

3. Kosovo 3 1 0 2 2:6 3

4. Grčija 2 0 2 0 2:2 2

5. Gruzija 4 0 1 3 2:5 1





* Skupina C:

18.00 Bolgarija - Litva

20.45 Švica - Italija

- lestvica:

1. Italija 4 3 1 0 7:1 10

2. Švica 2 2 0 0 4:1 6

3. Severna Irska 3 1 1 1 4:3 4

4. Bolgarija 4 0 2 2 2:6 2

5. Litva 3 0 0 3 1:7 0





* Skupina E:

15.00 Belorusija - Wales

20.45 Belgija - Češka

- lestvica:

1. Belgija 4 3 1 0 17:4 10

2. Češka 4 2 1 1 8:4 7

3. Wales 2 1 0 1 2:3 3

4. Belorusija 3 1 0 2 4:11 3

5. Estonija 3 0 0 3 6:15 0





* Skupina I:

18.00 Albanija - Madžarska

18.00 Anglija - Andora

20.45 San Marino - Poljska

- lestvica:

1. Anglija 4 4 0 0 13:1 12

2. Poljska 4 2 1 1 11:6 7

3. Madžarska 4 2 1 1 10:8 7

4. Albanija 4 2 0 2 4:6 6

5. Andora 4 1 0 3 3:8 3

6. San Marino 4 0 0 4 0:12 0





* Skupina J:

18.00 Islandija - Severna Makedonija

20.45 Nemčija - Armenija

20.45 Romunija - Lihtenštajn

- lestvica:

1. Armenija 4 3 1 0 6:2 10

2. Nemčija 4 3 0 1 7:2 9

3. Severna Makedonija 4 2 1 1 9:4 7

4. Romunija 4 2 0 2 7:6 6

5. Islandija 4 1 0 3 4:8 3

6. Lihtenštajn 4 0 0 4 1:12 0