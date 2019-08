Rušil je Messijeve rekorde, zdaj so se ga odkrižali pri Stoke Cityju

Bojan Krkić je pri 17 letih in 19 dneh na tekmi je na tekmi proti Osasuni vknjižil svoj prvi nastop za Barcelono . V 78. minuti je zamenjal Giovanija dos Santosa, s tem pa je zrušil rekord Lionela Messija in postal najmlajši debitant v zgodovini katalonskega ponosa. Zgolj tri dni kasneje je v 88. minuti vstopil v igro na tekmi Lige prvakov proti Lyonu in postal tudi najmlajši Barcelonin igralec, ki je zaigral v tem tekmovanju. Oktobra je kot najmlajši v zgodovini dosegel prvoligaški zadetek, aprila prihodnje leto pa zadel še proti Schalkeju v četrtfinalu Lige prvakov. Malo je manjkalo, da bi postal še najmlajši debitant v španski reprezentanci, a mu Luis Aragones ni ponudil priložnosti na prijateljski tekmi s Francijo. Zdelo se je, da je nova zvezda rojena, Barcelona pa je imela v rokah novega dragulja.

Ko je Zlatan Ibrahimović avgusta leta 2010 odšel v Milan, je Krkić oblekel dres s številko devet na hrbtu, dres, ki so ga pri Barceloni nosili igralci kot so Samuel Eto'o, Patrick Kluivert, Ronaldo, Hristo Stoichkov, David Villa in legenda kluba Cesar Rodriguez. Španec srbskih korenin ni nikoli dosegel uspehov omenjene sedmerice, morda pa je bila tudi teža dresa tista, ki je bila odgovorna za začetek osebnih težav. Krkić je poleg poškodb, ki so se začele vrstiti, trpel zaradi napadov anksioznosti, kot pa je razkril v intervjuju za angleški Guardian pravega posluha za njegove težave ni bilo."Anksioznost prizadene vsakogar drugače. Sam sem počutil izjemno slabo, imel sem vrtoglavico, želel sem se izolirati. Čutil sem neznanski pritisk, storiti pa nisem mogel ničesar. Na tekmi proti Franciji bi moral debitirati, a sem dobil panični napad, ki je bil tako hud, da so zame morali poskrbeti zdravniki," se prvega resnejšega napada spominja Krkić. Aragones morda ni razumel jasnosti situacije, a "novi Messi" se je znašel na spisku za evropsko prvenstvo leta 2008. "Niso želeli razumeti, čeprav so vsi vedeli za moje stanje. Pritiskali so name, naj vendarle grem, a potreboval sem mir, jemal sem zdravila. Nisem bil v stanju, ko bi lahko reprezentanci pomagal. Ko sem naslednji dan v časopisih zagledal naslova "Bojan zavrnil reprezentanco", sem se počutil izdanega in razočaranega. Bil sem bolan, a posluha za moje težave ni bilo."

Po odhodu iz Barcelone ga je pot vodil k Romi, Milanu in Ajaxu, leta 2014 prestopil k Stoke Cityju. Ta ga je kasneje posodil Mainzu in Alavesu, Krkić pa ni nikoli več dosegel nivoja predstav, ki jih je prikazoval pri Barceloni. Štirikrat je osvojil špansko prvenstvo, dvakrat Ligo prvakov, s Španijo je bil tudi svetovni prvak. Zadetke je dosegal v španskem, italijanskem, nizozemskem in nemškem prvenstvu, a prav tako kot zadetki in dih jemajoče poteze, so njegovo nogometno pot zaznamovale poškodbe. Zaradi teh je Krkić izpustil 367 dni oziroma 79 tekem. Zdaj so se mu za sodelovanje zahvalili pri Stoke Cityju. Pri 28 letih je tako nekdanji supertalent brez kluba, a tistih, ki še verjamejo vanj, ne manjka. Kariero naj bi nadaljeval v Kanadi pri ekipi iz Montreala. "Ljubim nogomet in tega mi nihče ne more vzeti. Ponosen sem na svojo kariero, kar sem doživel, kar sem dosegel. Čeprav je bilo veliko trenutkov, ki si jih želim pozabiti, sem ostal zvest samemu sebi. Še vedno sem mlad, pred seboj imam še veliko nogometa," je kljub vsem nezgodam optimističen Bojan Krkić.