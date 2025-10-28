Ruski reprezentant se za las izognil ugrabitvi

Andrei Mostovoj je 24. oktobra zvečer zapuščal trgovino v Sankt Peterburgu, ko ga je na parkirišču napadla skupina zamaskiranih moških. Napadalci so skočili pred Mostovoja in ga želeli na silo zvleči v svoj kombi. Niso pa bili pripravljeni na reakcijo 27-letnika in njegovega prijatelja Aleksandra Grakuna. Grakun, ki se je v svoji mladosti resno ukvarjal s hokejem, je uspel zadržati vse tri moške, medtem ko je nogometaš Zenita uspel pobegniti.
"Fanta je rešilo Aleksandrovo hitro razmišljanje. Uspel je fizično nadvladati vse tri napadalce, pri tem so celo izgubili zavest. Ko so vstali, so hitro zbežali. Andrej pa je uporabil svojo hitrost in zlahka pobegnil na varno," je za ruski časnik KP-Petersburg izjavila Grakunova mama.
Mostovoj je v karieri zbral deset nastopov v prestižni Ligi prvakov in dva v ligi Evropa. Poleg tega je dvajsetkrat zaigral v dresu ruske reprezentance. Med drugim je leta 2021 sedel na klopi, ko so Rusi doma gostili Slovenijo in zmagali z rezultatom 2:1.
V nedeljo so isti moški ugrabili zeta ruskega politika, Vjačeslava Makarova. Za njegovo izpustitev so zahtevali skoraj sto tisoč evrov. Policija je ugrabitelje uspešno aretirala in rešila žrtev. Osumljenci naj bi bili stari med 19 in 20 leti in ne prihajajo iz Rusije.
