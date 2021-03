Ruski selektor prepričan: Slovenija bo visoko motivirana in zelo nevarna

Rusi so proti Malti nastopili v postavitvi 4-2-3-1 in v postavi Anton Šunin v vratih, Vjačeslav Karavajev, Georgi Džikija, Andrej Semjonov inMario Fernandes v obrambi, v zvezni vrsti so igrali Danil Fomin, Ilzat AhmetovinDaler Kuzjajev,napadalnejše naloge pa so opravljali Aleksandr Golovin, Aleksej Ionov inArtjom Dzjuba. V drugem polčasu so zaigrali šeRifat Žemaletdinov, soigralecJosipa Iličića pri Atalanti Aleksej Mirančuk, Andrej Mostovoj inAleksandr Soboljev. Slednji se je tudi vpisal med strelce, ko je v 90. minuti po Mirančukovi podaji postavil končni izid. Že v prvem polčasu so Rusi zadeli dvakrat prek Dzjube in Fernandesa (ta je ob koncu dobil ureznino in modrice na kolenu, a v ruskem taboru verjamejo, da bo nared za Slovenijo), slednjemu je podal Dzjuba, ki je sicer s 27 zadetki na drugem mestu v zgodovini ruske vrste, pred njim je le šeAleksandr Keržakov s 30. Če so Rusi, ki jih vodi nekdanji ruski reprezentančni vratar Stanislav Čerčesov, v prvem polčasu pokazali želeno predstavo, pa so spremljevalci ruske izbrane vrste precej kritični do predstave v drugem polčasu, ko si favorizirana četrtfinalistka zadnjega SP ni ustvarjala priložnosti. Je pa vseeno prekinila niz šestih porazov.