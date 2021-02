Ružnić: Žogo naj dajo tebi, odločil boš tekmo z Realom

V tokratni oddaji Fuzbal! smo gostili našega najaktivnejšega in najuspešnejšega nogometnega agenta Amirja Ružnića. Osrednja tema pogovora so bili seveda prihajajoči evropski spektakli (težišče je bilo na obračunu Atalanta - Real Madrid). Razgovoril se je o pričakovanjih Josipa Iličića pred spopadom z belim baletom, hkrati razkril tudi svoj doprinos temu, da se je Kranjčan uspel izvleči iz težkih časov.

"Kot lahko opazite, je Jojo spet pravi, Atalanta pa od svojega načina igre ne odstopa, zato predvidevam, da lahko preseneti madridski Real,"je povzetek ocene Izolčana, ki je imel sicer v zadnjem obdobju veliko dela zlasti s posojo svojega klienta Andraža Šporarja. "Presenetilo me je, da so se pri Sportingu odločili za takšno potezo, kajti Braga je v portugalskem prvenstvu tretja in še lahko preseneti,"pojasnjuje Amir Ružnić.

Ob Šporarju se je med drugim ukvarjal s prestopom izjemno obetavnega Eneja Marsetiča iz Kopra v Parmo, utemeljil Barcelonino naložbo v Lionela Messija, ki si je po njegovem prepričanju zaslužil vsak cent, užival v predstavah Mbappeja in Haalanda... V časih, ko tudi nogometnim agentom ni postlano z rožicami, se je obregnil še ob 'problematične' starše, ki zaradi svojih pogledov na nogomet mnogokrat ovirajo razvoj mladih športnikov.