Giggs o sporu Fergusona in Beckhama: Prerekala sta se vsak drugi teden

Sir Alex Ferguson je veljal za mojstra miselnih igric z nasprotniki, a tudi mojstra, ko gre za ohranjanje dobrega vzdušja in motivacije svojih varovancev. Njegovi besedni dvoboji z nekaterimi člani Manchester Uniteda naj bi bili nepozabni, nekaj več je v pogovoru za beIN SPORTS razkril dolgoletni krilni napadalec "vragov" in zdaj selektor reprezentance Walesa Ryan Giggs.

Valižan se je za razliko od nekaterih kolegov večkrat znašel "na tapeti" pri Fergusonu, ki nikoli ni odlašal niti s prodajo največjih zvezdnikov, kot se je najbolj famozno zgodilo leta 2003, ko je klub zapustil David Beckham.

'Z Beckhamom je šlo vse skupaj predaleč'

"Menim, da so bili v ozadju večinoma nogometni razlogi. Šlo je za to, da je hotel pripeljati nekoga drugega ali pa to, da je določen igralec izgubil vpliv. Ali pa zgolj to, da je bil pravi trenutek,"se je Fergusonovih premetenih potez na nogometni tržnici spominjal Giggs. "Nogometaši kova Davida Beckhama pa ... Vse skupaj je šlo predaleč, bolj kot ne se je prerekal vsak drugi teden in res je bil čas, da obe strani naredita nov korak. To se je dogajalo večkrat."

Ferguson je v Beckhama famozno brcnil tudi nogometni čevelj, ki je angleškemu reprezentantu poškodoval arkado, od takrat naprej pa so otoški mediji zgolj odštevali tedne do njegove selitve k madridskemu Realu. Do upokojitve je Londončan nosil tudi drese Los Angeles Galaxyja, AC Milana in Paris Saint-Germaina, kot prvi zvezdnik kluba pa ga je v naslednjih letih dostojno nasledil Cristiano Ronaldo. Giggs priznava, da je bil tudi sam v tistih letih blizu tega, da bi odšel z Old Trafforda, kjer se je nato upokojil šele dobrih deset let kasneje in nikoli ni oblekel dresa drugega kluba.

Kljub temu, da je cenil njegovo mnenje, ga je še naprej kaznoval

"Okoli sezone 2003/04 nisem začel dobro. To je bilo tisto poletje, ko je odšel David Beckham, takrat sem bil najverjetneje najbližje slovesu. Nisem bil v izvrstni formi in to je bil obdobje tranzicije, ko sem se od letečega vezista spremenil v nogometaša, ki igra malce bolj znotraj. Izgubil sem tisto hitrost. (Ferguson, op. a.) pa tega v bistvu nikoli ni rekel. Sezono sem končal res dobro, če pa je ne bi ... Kdo ve?"se je vprašal Giggs, ki ne skriva, da se je tudi sam večkrat sporekel s škotsko legendo.

"Večkrat sva se sporekla. In to precej. Vsaj šestkrat ali sedemkrat sem ostal brez plače zaradi tega. Ni vedno lahko biti v slačilnici po tekmi in poslušati o tem, da si bil zanič. Nisem se mogel zadržati. Kasneje je pokazal, da je to potreboval in celo cenil, da sem takšen, le da nisem šel predaleč. Vseeno pa me je še naprej izrekal kazni, da je pokazal, kdo je glavni."

Štirje nedotakljivi: Cantona, Robson, Keane in Ronaldo

Giggs je tudi naštel štiri nogometaše, na katere se Ferguson, vsaj pred ostalimi soigralci, ni nikoli zadrl. To so Eric Cantona, Bryan Robson, Roy Keanein Ronaldo.

"Na igrišču so storili, kar je od njih zahteval, zato Ferguson nikoli ni začutil potrebe, da bi jih oštel. Cantona ni naredil nič, ni dal gola, ni tekel kot (Carlos) Tevez ali (Wayne) Rooney, ni vplival na igo, a vedel je, da bo slej ko prej storil nekaj veličastnega. Vedel je, kako ravnati z zvezdami, to pa je počel na povsem drugačen način. Bil je mojster psihologije in iz nas je izvlekel največ," še pravi Giggs.