'S Cesarjem na čelu reprezentance odpiramo novo poglavje'

Radenko Mijatović je v uvodnem nagovoru poudaril, da je po izjemno uspešnem letu 2024, ko se je članska reprezentanca uvrstila v osmino finala evropskega prvenstva, izbrana vrsta do 21 let pa nastopila na evropskem prvenstvu, minulo leto označil za polovično uspešno. Članska moška reprezentanca se v izenačeni skupini ni uvrstila na letošnje svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki, druge reprezentančne selekcije pa so bolj ali manj izpolnile pričakovanja. Mijatović je še posebej izpostavil žensko reprezentanco, ki se je uvrstila v najmočnejšo skupino lige narodov in napredovala na jakostni lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa).

Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović ocenjuje koledarsko leto 2025 za polovično uspešno. FOTO: Luka Kotnik

Izpostavil je tudi prestopa Benjamina Šeška in Jake Bijola v ugledna angleška kluba v premier league, dosežek Celja na mednarodnem prizorišču in domačem prvenstvu, ki je iz leta v leto vse bolj izenačeno, a tudi nekatere neljube dogodke, kot je denimo stečaj zasedbe iz Domžal. "Pred nami je leto, polno priložnosti. Pripravili smo novo razvojno strategijo do leta 2031, ki postavlja jasne smernice za prihodnji preboj. Z Boštjanom Cesarjem na čelu članske reprezentance odpiramo novo poglavje, hkrati pa se njegovemu predhodniku Matjažu Keku zahvaljujemo za njegov izjemno velik prispevek v zadnjih osmih letih," je dejal Mijatović ter na skupščini izpostavil tudi dobre odnose s Fifo in Uefo ter stabilno finančno stanje.

"Finančna stabilnost je izjemno pomembna. O tem se na zvezi vedno in veliko pogovarjamo, a najbolj pomembno je, da se vsi zavedamo, da lahko porabimo le toliko, kolikor ustvarimo ter da se prav vsak evro vrne v nogomet. Finančna vzdržnost je izjemnega pomena za delovanje zveze," je dejal Mijatović. NSZ je imela v letu 2025 23,72 milijonov evrov prihodkov. Od tega je največji delež v višini 5,95 milijona evrov pridobila na račun televizijskih in medijskih pravic, 4,77 milijona evrov od Evropske nogometne zveze (Uefa), 3,96 milijona evrov od sponzorskih pravic, 2,20 milijona evrov od Mednarodne nogometne zveze (Fifa), itn.

V minulem letu so odhodki znašali 23,63 milijona evra, največji delež sredstev je šel za delovanje reprezentančnih selekcij v višini 7,97 milijona evrov in za klubska tekmovanja v višini 7,85 milijona evrov. NZS je predstavila tudi finančni načrt za leto 2026, prihodki bodo znašali okoli 26 milijona evrov, na približno tej ravni bodo tudi odhodki zveze. Generalni sekretar NZS Martin Koželj je predstavil tudi strategijo NZS med letoma 2026 in 2031, ki temelji na treh medsebojno povezanih stebrih razvoja. Cilj je krepitev in razvoj reprezentančnega nogometa v vseh starostnih kategorijah, dvig kakovosti klubskih tekmovanj, ... NZS bo velik poudarek namenila množičnosti in vključujočemu nogometu za vsakogar za vse življenjsko obdobje, nudila strokovno pomoč klubom in še bolj poskrbela za razvoj regionalnih nogometnih centrov.

