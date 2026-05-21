Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'S Cesarjem na čelu reprezentance odpiramo novo poglavje'

Brdo pri Kranju, 21. 05. 2026 20.51 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Radenko Mijatović in Boštjan Cesar

Na letni skupščini Nogometne zveze Slovenije (NZS) na Brdu pri Kranju so delegati potrdili poročilo o delu zveze na vseh ravneh ter se seznanili s poslovnimi rezultati v letu 2025. Predsednik NZS Radenko Mijatović meni, da je bilo minulo leto po tekmovalni plati polovično uspešno.

Radenko Mijatović je v uvodnem nagovoru poudaril, da je po izjemno uspešnem letu 2024, ko se je članska reprezentanca uvrstila v osmino finala evropskega prvenstva, izbrana vrsta do 21 let pa nastopila na evropskem prvenstvu, minulo leto označil za polovično uspešno.

Članska moška reprezentanca se v izenačeni skupini ni uvrstila na letošnje svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki, druge reprezentančne selekcije pa so bolj ali manj izpolnile pričakovanja. Mijatović je še posebej izpostavil žensko reprezentanco, ki se je uvrstila v najmočnejšo skupino lige narodov in napredovala na jakostni lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa).

Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović ocenjuje koledarsko leto 2025 za polovično uspešno.
Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović ocenjuje koledarsko leto 2025 za polovično uspešno.
FOTO: Luka Kotnik

Izpostavil je tudi prestopa Benjamina Šeška in Jake Bijola v ugledna angleška kluba v premier league, dosežek Celja na mednarodnem prizorišču in domačem prvenstvu, ki je iz leta v leto vse bolj izenačeno, a tudi nekatere neljube dogodke, kot je denimo stečaj zasedbe iz Domžal.

"Pred nami je leto, polno priložnosti. Pripravili smo novo razvojno strategijo do leta 2031, ki postavlja jasne smernice za prihodnji preboj. Z Boštjanom Cesarjem na čelu članske reprezentance odpiramo novo poglavje, hkrati pa se njegovemu predhodniku Matjažu Keku zahvaljujemo za njegov izjemno velik prispevek v zadnjih osmih letih," je dejal Mijatović ter na skupščini izpostavil tudi dobre odnose s Fifo in Uefo ter stabilno finančno stanje.

Nekdanjemu selektorju slovenske izbrane vrste Matjažu Keku se je predsdnik Mijatović zahvalil za izjemno velik doprinos k preteklim reprezentančnim uspehom.
Nekdanjemu selektorju slovenske izbrane vrste Matjažu Keku se je predsdnik Mijatović zahvalil za izjemno velik doprinos k preteklim reprezentančnim uspehom.
FOTO: Luka Kotnik

"Finančna stabilnost je izjemno pomembna. O tem se na zvezi vedno in veliko pogovarjamo, a najbolj pomembno je, da se vsi zavedamo, da lahko porabimo le toliko, kolikor ustvarimo ter da se prav vsak evro vrne v nogomet. Finančna vzdržnost je izjemnega pomena za delovanje zveze," je dejal Mijatović.

NSZ je imela v letu 2025 23,72 milijonov evrov prihodkov. Od tega je največji delež v višini 5,95 milijona evrov pridobila na račun televizijskih in medijskih pravic, 4,77 milijona evrov od Evropske nogometne zveze (Uefa), 3,96 milijona evrov od sponzorskih pravic, 2,20 milijona evrov od Mednarodne nogometne zveze (Fifa), itn.

Po besedah Mijatovića ima finančna stabilnost NZS ključno vlogo pri nadaljnjem razvoju slovenskega nogometa na vseh ravneh.
Po besedah Mijatovića ima finančna stabilnost NZS ključno vlogo pri nadaljnjem razvoju slovenskega nogometa na vseh ravneh.
FOTO: Luka Kotnik

V minulem letu so odhodki znašali 23,63 milijona evra, največji delež sredstev je šel za delovanje reprezentančnih selekcij v višini 7,97 milijona evrov in za klubska tekmovanja v višini 7,85 milijona evrov. NZS je predstavila tudi finančni načrt za leto 2026, prihodki bodo znašali okoli 26 milijona evrov, na približno tej ravni bodo tudi odhodki zveze.

Generalni sekretar NZS Martin Koželj je predstavil tudi strategijo NZS med letoma 2026 in 2031, ki temelji na treh medsebojno povezanih stebrih razvoja. Cilj je krepitev in razvoj reprezentančnega nogometa v vseh starostnih kategorijah, dvig kakovosti klubskih tekmovanj, ... NZS bo velik poudarek namenila množičnosti in vključujočemu nogometu za vsakogar za vse življenjsko obdobje, nudila strokovno pomoč klubom in še bolj poskrbela za razvoj regionalnih nogometnih centrov.

Radenko Mijatović v družbi selektorja slovenske članske reprezentance Boštjana Cesarja.
Radenko Mijatović v družbi selektorja slovenske članske reprezentance Boštjana Cesarja.
FOTO: Luka Kotnik

Eden od ciljev NZS je, da zagotovi eno nogometno igrišče na 5000 prebivalcev in v tem obdobju zgradi še dva regionalna vadbena centra, velik poudarek pa bo namenila tudi izboljšanju infrastrukture, stabilnosti in trajnosti. Nogometne delegate so na skupščini nagovorili tudi predstavnik Uefe Jozef Kliment in Fife Marco Ferri ter generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Uroš Mohorič.

NZS je podelila tudi priznanja. Častni člani so postali nekdanji prvi mož celjskega kluba in ustanovitelj slovenskega prvoligaškega moštva Bravo Darko Klarič, nekdanji slovenski reprezentant in selektor Srečko Katanec ter nekdanji nogometni sodnik Blaž Vidmar.

nogomet nogometna zveza slovenije letna skupščina radenko mijatović slovenska reprezentanca

Parižani srečni, da imajo ponovno priložnost postati kralji stare celine

Maguire ostal brez vpoklica za SP: Sem šokiran in potrt

24ur.com Mijatović: Ljudje so začutili spremembe v reprezentanci in jo zato podpirajo
24ur.com Mijatović: Rezultati so pokazali, da so bile naše usmeritve prave
24ur.com Čestitke ob velikem uspehu dežujejo z vseh strani, Dončić kratek: Bravo!
24ur.com Nepozabno nogometno leto poskrbelo za dobro voljo na prednovoletnem sprejemu NZS
24ur.com Anamarija Lampič pred tekmo sezone: Do sedaj mi je še uspelo, kar sem si zadala
24ur.com Makuc: Veseli me, da nismo imeli večjega padca v igri
24ur.com Pogačarjeva sezona zgodovina, v novi se želijo približati letošnjim uspehom
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Imena, ki jih v Sloveniji nosi manj kot 5 ljudi
Njen sin je dosegel izjemen uspeh na eni najboljših fakultet na svetu
Njen sin je dosegel izjemen uspeh na eni najboljših fakultet na svetu
Izčrpavajoče je biti popolna mama
Izčrpavajoče je biti popolna mama
Pri 53-ih postal očka tretjemu otroku
Pri 53-ih postal očka tretjemu otroku
zadovoljna
Portal
Umetnost naravnih ustnic: prihaja doba 'lip booster' tretmajev
Vse oči so bile uprte v brezčasno eleganco
Vse oči so bile uprte v brezčasno eleganco
Tako lepa je bivša miss sveta
Tako lepa je bivša miss sveta
Kar se zgodi po 35. letu, preseneti mnoge ženske
Kar se zgodi po 35. letu, preseneti mnoge ženske
vizita
Portal
Koliko dopusta potrebujemo za zdravje
Kako ohraniti mišice v starosti
Kako ohraniti mišice v starosti
Lahko izvlečki konoplje pomagajo pri uravnavanju ravni krvnega sladkorja?
Lahko izvlečki konoplje pomagajo pri uravnavanju ravni krvnega sladkorja?
Zakaj imamo skoraj vsi materino znamenje na tem delu telesa
Zakaj imamo skoraj vsi materino znamenje na tem delu telesa
cekin
Portal
Plače v Evropi: kje je Slovenija in kdo zasluži največ?
Kupil stanovanje in ga v celoti plačal – zdaj od njega zahtevajo še eno kupnino
Kupil stanovanje in ga v celoti plačal – zdaj od njega zahtevajo še eno kupnino
Najemnine v Evropi eksplodirale: v nekaterih mestih višje od plač
Najemnine v Evropi eksplodirale: v nekaterih mestih višje od plač
Kam gre vaših 500 evrov za noč v hotelu s 5 zvezdicami? Natančen razrez stroškov
Kam gre vaših 500 evrov za noč v hotelu s 5 zvezdicami? Natančen razrez stroškov
moskisvet
Portal
Zalezovala ga je, on pa jo je povabil na večerjo
Največje napake, ki jih moški delajo pri izbiri in nošenju ure
Največje napake, ki jih moški delajo pri izbiri in nošenju ure
Navodila letališkega osebja: Kako do hitrejšega vkrcanja na letalo
Navodila letališkega osebja: Kako do hitrejšega vkrcanja na letalo
Ozka bela obleka je komaj ukrotila njeno bujno oprsje
Ozka bela obleka je komaj ukrotila njeno bujno oprsje
dominvrt
Portal
Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Najboljše magnolije za majhne vrtove in kako jih pravilno posaditi
Najboljše magnolije za majhne vrtove in kako jih pravilno posaditi
Kaj pomeni, ko vam pes prinese copat v gobcu?
Kaj pomeni, ko vam pes prinese copat v gobcu?
okusno
Portal
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Največja napaka pri žaru, ki jo dela skoraj vsak Slovenec
Največja napaka pri žaru, ki jo dela skoraj vsak Slovenec
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
voyo
Portal
Oklepnik
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725