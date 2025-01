"S ponosom prevzemam položaj trenerja tako velikega kluba, kot je Milan," je na predstavitveni konferenci izjavil Sergio Conceicao. Petdesetletni Portugalec je na klopi rossonerov zamenjal 51-letnega Portugalca Paula Fonseco. Slednjega so odnesli skromni rezultati predvsem v italijanskem prvenstvu, kjer je Milan šele osmi. Conceicao je pogodbo podpisal do junija 2026. Do konca te sezone bo prejel milijon evrov, v naslednji pa 3,5 milijona.