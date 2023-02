Božić še drugič kronal terensko premoč Mariborčanov, 2:0*

Zmaji so na prvem obračunu v Ljudskem vrtu slavili z 2:0, v Stožicah so bili boljši z minimalnih 1:0.

Zmaji so v 23. krog vstopili s 13 točkami naskoka pred drugim Celjem, ki je v soboto le remiziral v Sežani (2:2), od Maribora pa so imeli kar 15 točk več, potem ko so dobili oba prejšnja derbija v tej sezoni. Kljub temu je v Ljudskem vrtu vladala prava evforija, saj so njihovi ljubljenci dobili zadnjih šest prvenstvenih tekem. V spomladanski del so vstopili z minimalno zmago v Kopru, za katero je poskrbel Žan Vipotnik. Na uvodu v drugi del je bila uspešna tudi Olimpija, ki je prejšnjo soboto doma z 2:1 ugnala Bravo.

Damir Krznar z izbiro začetne postave ni presenetil, začela sta tako Josip Iličić kot prvi strelec prvenstva Žan Vipotnik. Na drugi strani je bila glavna novica, da je na klopi ostal Mustafa Nukić, ki se še ni najbolj uživel v vlogo osrednjega napadalca. Se pa je med prvih enajst vrnil kapetan Olimpije Timi Max Elšnik, ki je proti Bravu manjkal zaradi bolezni.