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Nogomet

Zaradi slabe stoženske zelenice se reprezentanca seli v Maribor

Ljubljana, 26. 10. 2026 15.43 pred 36 minutami 1 min branja 9

Avtor:
M.J.
Ljudski vrt pred tekmo Mura – Rennes

Reprezentančna tekma Lige narodov med Slovenijo in Švico, ki bi morala biti odigrana v Ljubljani, se seli v Maribor. Slovenska članska reprezentanca bo Švicarje v Ljudskem vrtu gostila 13. novembra 2026. Po zadnjih dveh reprezentančnih tekmah in treningu reprezentance se je stanje igralne površine v Stožicah bistveno poslabšalo. Tudi v javnosti so se na temo zelenice v Stožicah pojavljale številne kritike ...

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Po zmagi na Škotskem se reprezentanca v Ligi B bori za najvišja mesta in se spogleduje z dodatnimi kvalifikacijami za napredovanje v Ligo A. Odločilni bosta prav novembrski tekmi: Slovenija najprej doma gosti Švico, nekaj dni pozneje pa jo v Skopju čaka obračun s Severno Makedonijo.

Slovenija naslednje tekme ne bo igrala v Stožicah.
Slovenija naslednje tekme ne bo igrala v Stožicah.
FOTO: Aljoša Kravanja

"Odločitev o selitvi je Nogometna zveza Slovenije sprejela preudarno. Igralna površina ljubljanskega stadiona zaradi večjih obremenitev, letnega časa in vremenskih razmer, ko je rast trave bistveno upočasnjena, do tekme kljub intenzivnim vzdrževalno-sanacijskim delom ne bo v optimalnem stanju, zato je bila skupna odločitev sprejeta z željo zagotoviti najboljše pogoje tako reprezentanci kot obiskovalcem najbolj pričakovane tekme letošnje Lige narodov," med drugim piše v uradnem sporočilu za javnost.

Spet v prenovo stoženske travnate površine

Pred začetkom spomladanskega dela državnega prvenstva načrtujejo menjavo zgornjega sloja travnate površine na največjem slovenskem stadionu. Travno rušo v Stožicah bodo zamenjali skupaj z zgornjim slojem peska, ki trenutno predstavlja največjo težavo in bo gospodarno porabljen na drugih lokacijah v upravljanju zavoda.

Po zagotovilih strokovnjakov bo tak ukrep omogočal boljši oprijem koreninskega spleta glede na klimatske pogoje stadiona, so še zaključili.

Razlagalnik

Liga narodov UEFA je mednarodno nogometno tekmovanje za moške članske reprezentance članic UEFA. Ustanovljeno je bilo leta 2018 z namenom, da nadomesti večino prijateljskih tekem z bolj tekmovalnimi obračuni. Reprezentance so razdeljene v različne lige (A, B, C in D) glede na svojo kakovost, pri čemer sistem napredovanja in izpadanja omogoča dinamično spreminjanje tekmovalnih skupin.

Ljudski vrt, ki se nahaja v Mariboru, velja za enega najbolj ikoničnih nogometnih stadionov v Sloveniji. Ime izvira iz zgodovinskega mestnega parka, ki se je na tem območju nahajal v 19. stoletju. Stadion je dom nogometnega kluba NK Maribor in je bil skozi zgodovino prizorišče številnih pomembnih mednarodnih tekem slovenske reprezentance, znan pa je predvsem po svojem edinstvenem arhitekturnem slogu in strastnem vzdušju, ki ga ustvarjajo navijači.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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nogomet nzs slovenija švica ljudski vrt

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KOMENTARJI9

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galambszar
26. 10. 2026 16.24
Če bo Luka Mesec župan bo v Stožicah kmalu začela rast konoplja.
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
26. 10. 2026 16.23
Toliko denarja in provizij so vtepli v te stožice pa še zmeraj je njiva
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
26. 10. 2026 16.22
Zoki kje si? Kaj je zdaj to?
Odgovori
0 0
Pevac
26. 10. 2026 16.21
Julija 2025 so zakljucili sanacijo zelenice za 1.8 milijona evrov in 1 leto po tem je neuporabna za igranje. Vrocina je bila po celi Evropi in nobena zelenica ni v takem stanju. Vazno da majo Mijica pa neke neplacane prispevke LOL
Odgovori
0 0
VELIMIROVICH
26. 10. 2026 16.14
Pravilno, decentralizacija je potrebna
Odgovori
+3
3 0
r h
26. 10. 2026 16.12
Nam so vzeli Zlato Lisico in upravo Dravskih elektrarn, mi pa njim ......
Odgovori
+2
2 0
Slovenska pomlad
26. 10. 2026 16.08
Pametno.
Odgovori
-1
1 2
wsharky
26. 10. 2026 15.59
a niso lani porabili cca 5 mio eur, da so pozelenili to stožiško njivo? tako to je če je gazda Zoran v ozadju projekta, pa je vse na pol kvalitetno narejeno
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+3
5 2
boslo
26. 10. 2026 16.19
Korupcija, na žalost nič novega pri nas
Odgovori
+2
2 0
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