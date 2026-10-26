Zaradi slabe stoženske zelenice se reprezentanca seli v Maribor

Po zmagi na Škotskem se reprezentanca v Ligi B bori za najvišja mesta in se spogleduje z dodatnimi kvalifikacijami za napredovanje v Ligo A. Odločilni bosta prav novembrski tekmi: Slovenija najprej doma gosti Švico, nekaj dni pozneje pa jo v Skopju čaka obračun s Severno Makedonijo.
"Odločitev o selitvi je Nogometna zveza Slovenije sprejela preudarno. Igralna površina ljubljanskega stadiona zaradi večjih obremenitev, letnega časa in vremenskih razmer, ko je rast trave bistveno upočasnjena, do tekme kljub intenzivnim vzdrževalno-sanacijskim delom ne bo v optimalnem stanju, zato je bila skupna odločitev sprejeta z željo zagotoviti najboljše pogoje tako reprezentanci kot obiskovalcem najbolj pričakovane tekme letošnje Lige narodov," med drugim piše v uradnem sporočilu za javnost.
Spet v prenovo stoženske travnate površine
Pred začetkom spomladanskega dela državnega prvenstva načrtujejo menjavo zgornjega sloja travnate površine na največjem slovenskem stadionu. Travno rušo v Stožicah bodo zamenjali skupaj z zgornjim slojem peska, ki trenutno predstavlja največjo težavo in bo gospodarno porabljen na drugih lokacijah v upravljanju zavoda.
Po zagotovilih strokovnjakov bo tak ukrep omogočal boljši oprijem koreninskega spleta glede na klimatske pogoje stadiona, so še zaključili.
Liga narodov UEFA je mednarodno nogometno tekmovanje za moške članske reprezentance članic UEFA. Ustanovljeno je bilo leta 2018 z namenom, da nadomesti večino prijateljskih tekem z bolj tekmovalnimi obračuni. Reprezentance so razdeljene v različne lige (A, B, C in D) glede na svojo kakovost, pri čemer sistem napredovanja in izpadanja omogoča dinamično spreminjanje tekmovalnih skupin.
Ljudski vrt, ki se nahaja v Mariboru, velja za enega najbolj ikoničnih nogometnih stadionov v Sloveniji. Ime izvira iz zgodovinskega mestnega parka, ki se je na tem območju nahajal v 19. stoletju. Stadion je dom nogometnega kluba NK Maribor in je bil skozi zgodovino prizorišče številnih pomembnih mednarodnih tekem slovenske reprezentance, znan pa je predvsem po svojem edinstvenem arhitekturnem slogu in strastnem vzdušju, ki ga ustvarjajo navijači.
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