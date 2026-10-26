Zaradi slabe stoženske zelenice se reprezentanca seli v Maribor

Po zmagi na Škotskem se reprezentanca v Ligi B bori za najvišja mesta in se spogleduje z dodatnimi kvalifikacijami za napredovanje v Ligo A. Odločilni bosta prav novembrski tekmi: Slovenija najprej doma gosti Švico, nekaj dni pozneje pa jo v Skopju čaka obračun s Severno Makedonijo.

"Odločitev o selitvi je Nogometna zveza Slovenije sprejela preudarno. Igralna površina ljubljanskega stadiona zaradi večjih obremenitev, letnega časa in vremenskih razmer, ko je rast trave bistveno upočasnjena, do tekme kljub intenzivnim vzdrževalno-sanacijskim delom ne bo v optimalnem stanju, zato je bila skupna odločitev sprejeta z željo zagotoviti najboljše pogoje tako reprezentanci kot obiskovalcem najbolj pričakovane tekme letošnje Lige narodov," med drugim piše v uradnem sporočilu za javnost.

Spet v prenovo stoženske travnate površine



Pred začetkom spomladanskega dela državnega prvenstva načrtujejo menjavo zgornjega sloja travnate površine na največjem slovenskem stadionu. Travno rušo v Stožicah bodo zamenjali skupaj z zgornjim slojem peska, ki trenutno predstavlja največjo težavo in bo gospodarno porabljen na drugih lokacijah v upravljanju zavoda.

Po zagotovilih strokovnjakov bo tak ukrep omogočal boljši oprijem koreninskega spleta glede na klimatske pogoje stadiona, so še zaključili.