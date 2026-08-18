'S tekmama proti Dinamu se mi bo izpolnila največja želja'

Dvoboj Dinamo – Viking si boste lahko nocoj, od 20.45 naprej, v neposrednem prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO.

Pri 33 letih Zlatko Tripić živi svoje nogometne sanje. Rojen na Reki, ponosen Hrvat staršev, ki prihajata iz Bosne in Hercegovine. Danes pa kapetan norveškega nogometnega prvaka Viking, ki bo v okviru zadnjega, četrtega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov izzval zagrebški Dinamo našega Mihe Zajca. "Na Norveškem živim od rojstva. Moja goreča želja je bila, da bi vsaj enkrat v življenju odigral eno evropsko tekmo na prostoru nekdanje skupne države. In ta želja se mi je več kot uresničila, saj se bom s 'svojim' Vikingom pomeril z Dinamom, ki je eden največjih klubov z območja nekdanje Jugoslavije. Gre za vrhunsko zasedbo z bogatimi evropskimi izkušnjami, zato nas v naslednjih sedmih dneh čakata zelo zahtevni preizkušnji v boju za uvrstitev v Ligo prvakov," je na zadnjem druženju z novinarji pred nocojšnjim obračunom v Zagrebu uvodoma dejal Tripić.

Morten Jensen je ena polovica (enakopravnega) trenerskega tandema pri norveškemu prvaku Vikingu, ki si bo preko zagrebškega Dinama skušal zagotoviti nastope v elitni Ligi prvakov. FOTO: Profimedia

Posebnost norveškega kluba je tudi v tem, da ga s klopi vodita dva po zadolžitvah enakopravna trenerja. "Veliko ljudi me sprašuje, kako nam to uspeva, a ekipa deluje zelo dobro. Oba sta odlična strokovnjaka, kar nenazadnje dokazujeta tudi z dobrimi rezultati. Gre za skromni, zanimivi, iskreni in marljivi osebi, ki vrhunsko opravljata svoje delo. Trenutno smo v sedmih nebesih, poem ko se nam je uspelo prebiti vse do 'play-offa' kvalifikacij, zdaj pa si želimo storiti še kaj več," odkrito priznava kapetan Vikinga Zlatko Tripić. O neverjetnem nogometnem 'boomu', ki so ga v zadnjih letih doživeli na Norveškem, Tripić govori z izbranimi besedami. "Nekaj podobnega doživljajo in živijo na Hrvaškem že dolga leta. Tako majhen, a obenem tako uspešen nogometni narod, ki se lahko pohvali z izjemnimi dosežki. Norvežani smo se precej zgledovali po Hrvaški in njihovem entuziazmu do nogometa. Na Norveškem je velik poudarek na akademijah, kjer se razvijajo bodoči haalandi in odegaardi. Kot narod smo skromni, marljivi in dokazujemo iz dneva v dan, da lahko v svet pošljemo največje nogometne zvezdnike," še dodaja Tripić.