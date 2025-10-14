'S točko proti Švici (tokrat) ne moremo biti zadovoljni'

Slovenski nogometaši so po štirih odigranih tekmah v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostile ZDA, Mehika in Kanada, pri le treh osvojenih točkah. V drugačnih okoliščinah bi točka proti Švici (0:0) predstavljala lepo spodbudo, tokrat pa so varovanci selektorja Matjaža Keka v en glas poudarili, da z oktobrskim točkovnim izkupičkom ne morejo biti zadovoljni.

Kot prvi je to izpostavil kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak, ki po remiju brez zadetkov s švicarsko izbrano vrsto v drobovju stoženskega stadiona ni mogel skriti razočaranja.

"Ko po štirih odigranih tekmah človek pogleda našo kvalifikacijsko skupino, je vse jasno. Brez zmag tokrat ne bo šlo, uspeli smo si sicer pripraviti nekaj pol priložnosti, a je bilo to premalo za kaj več kot točko proti izjemno močni Švici," je zbranim novinarjem uvodoma dejal 32-letni slovenski čuvaj mreže in nadaljeval.

"V obrambnem delu smo svoje naloge dobro opravili. V napadu pa si moraš pripraviti kako priložnost ali dve več, če želiš računati na zmago. Vedeli smo, da je Švica reprezentanca, ki se brez kakršnih koli težav prilagodi na različne taktične inačice nasprotnika. Še posebej mi je žal zaradi izida na drugi tekmi, saj smo zdaj dobili potrditev, kaj vse smo izpustili iz rok na petkovi tekmi s Kosovom."

Ob morebitni zmagi v Prištini bi bila točka proti Švici označena za "veliko kot Triglav", tako pa ostaja zelo grenak priokus po oktobrskem kvalifikacijskem oknu. "Največjo napako bi zdaj storili, če bi do naslednje tekme objokovali zapravljene priložnosti v Prištini in se spraševali 'kaj bi bilo, če bi bilo'. To ne bi imelo nobenega smisla. Ve se, kaj je naša glavna naloga v novembru, in sicer, da se maksimalno dobro pripravimo za Kosovo, osvojimo tri točke in nato na Švedskem (po)iščemo pot do novih treh točk," je pristavil Jan Oblak.