Tri točke proti Grčiji nujne v boju za lov na drugo mesto

" Sedaj je treba hitro pozabiti tekmo in vse misli usmeriti na tekmo proti Grčiji. Tudi ta tekma je še kako pomembna za nas. Potrebujemo točke, nič drugega kot zmaga ne pride v poštev ," je v imenu ekipe po petkovem uspehu proti Estonkam obračun proti Grkinjam v izjavi za spletno stran NZS napovedala kapetanka Mateja Zver . " Grčija je povsem druga reprezentanca, kot pa smo z njo igrali v prvem delu. Takrat je manjkalo nekaj igralk. Mi se moramo predvsem fokusirati na svojo igro, svoj sistem. Če bomo nadaljevale, kot znamo, potem ne bi smelo biti teža v," je jasna slovenska kapetanka. Spomnimo – Slovenija je pred dobrim mesecem (26. 10.) v Grčiji slavila zmago s 4:1. Selektor Borut Jarc pa se ob tem nadeja, da igralke ohranijo zbranost v zaključku akcij, za kar jih je pohvalil po tekmi proti Estoniji. " Veseli me, da so bile veliko bolj koncentrirane v zaključkih, kot je bilo to v navadi malce nazaj. Upam, da taka zbranost ostane. V torek nas čaka nova tekma proti Grčiji. Nujno rabimo tri točke, da bi z dobrim temeljem mirno naskakovali tisto, kar nas čaka aprila in septembra prihodnje leto ," je še dodal selektor.

Kako do svetovnega prvenstva?

Evropa bo dala 11 direktnih potnic na svetovno prvenstvo, ki bo potekalo v devetih mestih in na desetih štadionih v Avstraliji in Novi Zelandiji. Devet zmagovalk skupin se neposredno uvrsti na svetovno prvenstvo, devet najboljše drugouvrščenih ekip pa gre v dodatno razigravanje (t. i. play offs). Le-to bo na koncu dal še dve potnici za svetovno prvenstvo, tretja ekipa končnice pa si zagotovi udeležbo na dodatnih interkontinentalnih kvalifikacijah za mesto na SP 2023, kjer bodo na voljo še tri vozovnice za svetovno prvenstvo, kjer bo uvodno tekmo gostil Auckland, finale pa Sidney. To bo sicer že deveto svetovno prvenstvo. Prvič v zgodovini bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.