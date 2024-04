Konec pokalne pravljice malčka, ki je izločil tri nemške velikane

V prvem krogu se je Saarbrücken udaril s Karlsruherjem, ki v nemški drugi ligi zaseda šesto mesto in je v spomladanskem delu prvenstva ofenzivno najučinkovitejša ekipa lige. Za vodstvo Saarbrückna je poskrbel mladinski albanski reprezentant Tim Civeja , nasprotniki so izid poravnali v 65. minuti, v sodnikovem dodatku pa je za napredovanje poskrbel Kai Brunker .

Izločili še Frankfurt in Mönchengladbach

Kljub temu, da so v šestnajstini finala izločili največji nemški nogometni klub, pa nadaljevanje tekmovanja ni bilo veliko lažje. Sledil je obračun proti predlanskemu zmagovalcu Lige Evropa, Eintracht Frankfurtu, nogometaši Saarbrückna pa so tekmo odigrali na zelo visokem nivoju. Po razveljavljenem zadetku v prvem polčasu so domačini v drugem delu preko Brunkerja in Luce Kerberja dvakrat zabili in brez večjih težav iz nemškega pokala izločili še enega velikana.

Sledil je četrtfinale in še tretji zaporedni zmenek s prvoligašem. Borussia iz Mönchengladbacha je povedla v osmi minuti, le nekaj trenutkov kasneje pa je Amine Naifi poravnal rezultat. Gostje so sicer večji del tekme prevladovali, zapravili številne priložnosti, rezultat pa je ostal nespremenjen vse do 93. minute, ko je Brunker dosegel še tretji pokalni zadetek in malčka iz tretje lige izstrelil v polfinale.

Drugoligaš, ki se bori za obstanek, končal sanje o pokalni lovoriki

Na papirju najlažji nasprotnik na poti do (pred začetkom sezone) nepredstavljive pokalne lovorike, se je na koncu izkazal za najtežjega. Po prvem polčasu, ki se je končal brez zadetkov, so nogometaši Saarbrückna v drugem delu prejeli dva zadetka in klonili proti Kaiserslauternu. Uvrstitev med štiri najboljše ekipe nemškega pokala se bo v klubsko zgodovino vsekakor zapisala z zlatimi črkami, njihov krvnik pa se bo v finalu pomeril proti zmagovalcu para Bayer Leverkusen - Dusseldorf.