Sabit Šljivo novi glavni trener Tabora

"Sabit Šljivo je novinec v štabu in bo opravljal vlogo glavnega trenerja, Igor Božič pa bo ostal v pomembni vlogi. To bo trenerska ekipa najmanj do konca naslednje sezone, pri čemer je prioriteta kluba, da domači trenerji čim prej pridobijo potrebne licence," je pojasnil športni direktor TaboraDavor Škerjanc.

"Verjamem, da bo Sabit s svojim znanjem in izkušnjami še dodatno pripomogel k dvigu kakovosti dela v klubu in skupaj z nami napisal naslednje poglavje uspešne zgodbe ekipe CherryBox24 Tabor Sežana,"je dodal Škerjanc.

Tabor bo v 28. krogu v soboto zvečer gostoval v Kopru. Na lestvici je na sedmem mestu.