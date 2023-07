Sadio Mane bo v napadu Al Nassrja združil moči z Ronaldom

Mane se je iz Senegala v Evropo preselil leta 2011, ko je kot najstnik okrepil vrste francoskega Metza. Kasneje je zaigral v dresu Salzburga in si z odličnimi predstavami prislužil prestop v Premier ligo, kjer je dve sezoni branil barve Southamptona. Leta 2016 je na tekmi proti Liverpoolu žogo dvakrat pospravil v mrežo redsov in vodilne može kluba iz Merseysidea prepričal v to, da so zanj odšteli dobrih 40 milijonov evrov. Mane se je izkazal za odličen nakup, saj je v rdečem dresu zaigral na 269 tekmah in sodeloval pri 168 zadetkih. Po šestih sezonah v Liverpoolu se je odločil za nov izziv in prestopil v Bayern. Manejev nemški podvig pa se po enem letu končuje, saj bo kariero nadaljeval v Savdski Arabiji. Mane si bo v naslednji sezoni garderobo delil z Alexom Tellesom, Marcelom Brozovićem, Sekom Fofano in Cristianom Ronaldom.