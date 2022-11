Sadio Mane še upa, da bo lahko zaigral na svetovnem prvenstvu

Senegalski reprezentant Sadio Mane se je na ligaški tekmi proti Werderju, ki so jo Bavarci dobili z visokim rezultatom 6:1, poškodoval in si pri tem nakopal skrbi pred prihajajočim svetovnim prvenstvom, ki se bo pričelo čez natanko 10 dni v Katarju. V 20. minuti tekme je moral oditi z zelenice, francoski L'Equipe pa je pri tem poročal, da naj bi bil primoran izpustiti omenjeno prvenstvo. Prve novice so bile torej zelo slabe. Na igrišču ga je zamenjal Leroy Sané , njegove bolečine in zaskrbljenost pa so napovedovale najhujše.

Šlo naj bi za poškodbo kolena, toda kasnejše preiskave so pokazale, da naj bi bil nogometaš nared pred prvo tekmo na tem velikem tekmovanju. 14. november je rok, ko mora 32 reprezentanc, udeleženk, sporočiti seznam igralcev, ki bodo zastopali posamezno državo. Doslej niti Bayern niti senegalska ekipa nista uradno objavila njegove poškodbe ali morebitne odsotnosti na prvenstvu v Katarju. "Prejel je udarec v precej neprijetno mesto, v zgornji del golenice. Za razjasnitev poškodbe bo potrebno rentgensko slikanje," je po tekmi na tiskovni konferenci povedal Julian Nagelsmann.

Senegalci bodo prvo tekmo v skupini A igrali proti Nizozemski, in sicer 21. novembra. Proti domačinom bodo igrali 25., proti Ekvadorju pa 29. novembra. Pri 30 letih je kapetan in eden od najprepoznavnejših obrazov reprezentance povzročil velike skrbi afriškim privržencem nogometa. Nekateri so se (v šali, seveda) spraševali, kaj bodo potemtakem sploh počeli na svetovnem prvenstvu. No, sedaj še lahko ohranjajo upanje, da bodo svojega ljubljenca lahko videli zaigrati.

Mane je bil glavni junak v finalu afriškega pokala narodov, ki so ga igrali proti Egiptu Mohameda Salaha. Strelec ključne enajstmetrovke je svojemu narodu takrat pričaral nepopisno veselje. Svojega junaka si zato seveda želijo videti na katarskih zelenicah. Za Senegal je v 92 nastopih dosegel 33 zadetkov. "Mane je na sobotni tekmi proti Werderju utrpel poškodbo desne fibule. Afriški nogometaš leta bo tako to soboto izpustil tekmo proti Schalkeju. V prihodnjih dneh bo opravljenih več preiskav, Bayern pa je že v navezi z medicinskim delom senegalske nogometne zveze," so bile uradne besede nemškega kluba.