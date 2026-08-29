Safonov med ogrevanjem pred tekmo doživel grd udarec s strani pomočnika

Na ogrevanju nogometašev Paris Saint-Germaina pred tekmo drugega kroga francoskega državnega prvenstva na gostovanju proti Lillu je prišlo do hujšega incidenta med gostujočim vratarjem Matvejem Safonovom in pomočnikom trenerskega štaba. Ruski vratar je žogo ob visoki podaji v kazenski prostor sicer uspešno odbil, ob tem pa je v padcu z glavo grdo trčil ob bok člana trenerskega štaba in za nekaj trenutkov obležal na travnati zelenici.
Po posredovanju zdravniške službe s prvim vratarjem francoskih prvakov na srečo ni bilo nič hujšega in je lahko odigral tekmo proti Lillu, ki se je končala z neodločenim rezultatom 2:2. PSG je zaostajal že z dvema zadetkoma, ko sta v zaključku tekme točko Parižanom prinesla Vitinha in Marquinhos.
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