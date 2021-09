Saga argentinskih izgnancev dobiva epilog: 10 dni karantene. In to kar v Splitu

Nedeljska tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo med Brazilijo in Argentino je bila prekinjena, potem ko so brazilski zdravstveni uradniki prihiteli na igrišče, da bi prekinili tekmo vsega šest minut po začetku. Razlog za to nenavadno potezo so bili štirje igralci Argentine, ki prebivajo v Veliki Britaniji ter si služijo kruh v Premier League. Dva od teh sta že na poti na Hrvaško, kjer bosta prestajala 10-dnevno karanteno.

Štirje člani argentinske reprezentance, ki so kršili brazilske zdravstvene protokole zoper novi koronavirus, so bili v Sao Paulu v Braziliji v šesti minuti tekme primorani zapustiti igrišče. Tekma je bila zaradi incidenta nato prekinjena in se kasneje ni več nadaljevala. Po mnenju brazilskih zdravstvenih oblasti so štirje argentinski nogometaši Giovani Lo Celso (Tottenham), Emiliano Martinez (Aston Villa), Emiliano Buendia (Aston Villa) in Cristian Romero (Tottenham) ob prihodu v Brazilijo posredovali 'napačne podatke' in se izognili obvezni karanteni.

icon-expand Kaos na tekmi Brazilija - Argentina-2 FOTO: AP

Martinez in Buendia sta že na poti v Madrid, od koder se bosta podala na Hrvaško, natančneje v Split. Tam ju čaka 10-dnevna karantena, nato pa se bosta lahko vrnila na Otok, kot to določa britanski protokol. In zakaj sta izbrala Hrvaško? Če bi odpotovala neposredno v Anglijo, bi morala v izolaciji preživeti 14 dni in to v hotelu, namenjenemu preživljanju izolacije. Na Hrvaškem bosta pod določenimi pogoji lahko tudi trenirala, poroča španska Marca, s tem pa bosta ostala v dobri telesni pripravljenosti. "Četverica nogometašev je sprejela posledice. To smo storili zaradi ljubezni do argentinskega dresa. Škoda tega, kar se je zgodilo, šli smo po zmago v Brazilijo. Ko je na igrišče stopil funkcionar, nismo ničesar razumeli. Vse skupaj je bilo politično motivirano. Svet je pričakoval dobro tekmo, ne pa tega cirkusa," je po incidentu povedal Martinez.