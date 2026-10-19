Saga je sklenjena: Ronaldo kaznovan zaradi predčasnega odhoda

Disciplinska komisija Portugalske nogometne zveze je ugotovila, da je Cristiano Ronaldo namerno kršil prvi odstavek 160. člena disciplinskega pravilnika. Ta za neupravičen odhod z reprezentančnih priprav ali izostanek z reprezentančnih obveznosti predvideva od enega do šestih mesecev prepovedi nastopanja. Komisija je Ronaldu izrekla najmilejšo predvideno kazen.

Zvezdnik je reprezentančni tabor v Koebenhavnu zapustil 30. septembra, dan pred tekmo lige narodov proti Danski. Do spora s selektorjem Jorgejem Jesusom je prišlo po tekmi proti Norveški, na kateri portugalski kapetan ni dobil priložnosti za igro. Ronaldo je zatrdil, da je selektor prelomil dogovor o njegovi vlogi v ekipi, Jesus pa je zanikal, da bi mu obljubil nastop.