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Nogomet

Saga je sklenjena: Ronaldo kaznovan zaradi predčasnega odhoda

Lizbona, 19. 10. 2026 20.45 pred 13 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA
Cristiano Ronaldo

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je zaradi samovoljnega odhoda iz reprezentančnega tabora prejel 30-dnevno prepoved nastopanja in 255 evrov denarne kazni, je poročal portugalski medij Noticias ao Minuto.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
FOTO: Profimedia

Disciplinska komisija Portugalske nogometne zveze je ugotovila, da je Cristiano Ronaldo namerno kršil prvi odstavek 160. člena disciplinskega pravilnika. Ta za neupravičen odhod z reprezentančnih priprav ali izostanek z reprezentančnih obveznosti predvideva od enega do šestih mesecev prepovedi nastopanja. Komisija je Ronaldu izrekla najmilejšo predvideno kazen.

Zvezdnik je reprezentančni tabor v Koebenhavnu zapustil 30. septembra, dan pred tekmo lige narodov proti Danski. Do spora s selektorjem Jorgejem Jesusom je prišlo po tekmi proti Norveški, na kateri portugalski kapetan ni dobil priložnosti za igro. Ronaldo je zatrdil, da je selektor prelomil dogovor o njegovi vlogi v ekipi, Jesus pa je zanikal, da bi mu obljubil nastop.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
FOTO: Profimedia

Ronaldo se je pozneje opravičil za odhod in poudaril, da mora zveza njegovo ravnanje kaznovati. "Posledice mojega dejanja mora oceniti in kaznovati Portugalska nogometna zveza. Menim, da pri kazni ne bi smelo biti olajševalnih okoliščin. Nisem običajen igralec, sem kapetan reprezentance, kar je oteževalna okoliščina," je dejal po navedbah portugalskega medija.

Portugalska zveza je Ronalda sprva začasno suspendirala. Ker bo Portugalska naslednji tekmi odigrala 14. novembra, bi se lahko napadalec do takrat že vrnil v reprezentanco. O tem, ali ga bo Jesus vpoklical za tekmi proti Danski in Walesu, bo odločil selektor sam. Predsednik zveze Pedro Proenca naj bi si prizadeval za srečanje med selektorjem in kapetanom, saj je Ronaldo po incidentu govoril tudi o porušenem zaupanju v njunem odnosu.

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KOMENTARJI4

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Zaklenjena resnica
19. 10. 2026 20.59
Ronaldo je zatrdil, da je selektor prelomil dogovor o njegovi vlogi v ekipi, Jesus pa je zanikal, da bi mu obljubil nastop....Potem je laž gratis?
Odgovori
0 0
Zaklenjena resnica
19. 10. 2026 20.57
Zdaj če plača v 14 dneh.....
Odgovori
-1
0 1
Verus
19. 10. 2026 20.52
255 € hahahahaah
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+1
1 0
luckyss.1
19. 10. 2026 20.54
Saj ne bo plačal najel bo odvednika.
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+1
1 0
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