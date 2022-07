Saga se končuje: Lewandowski se le seli v Barcelono

Triintridesetletni Poljak je že maja na novinarski konferenci dejal, da je njegova zgodba z Bayernom končana. Prav tako najboljši igralec leta 2021 po izboru Fife z bavarskim klubom, katerega član je bil od leta 2014, ni želel podaljšati pogodbe. Dolgo časa je vodstvo Bayerna okoli izvršnega direktorja Oliverja Kahna in športnega direktorja Hasana Salihamidžića vztrajalo pri izpolnitvi pogodbe. "Naše stališče o tej zadevi je jasno: Robert ima pogodbo do poletja 2023," je še konec junija zatrjeval Salihamidžić in dejal, da napadalca pričakuje na treningu že na začetku Bayernovih priprav na novo sezono.

Novico je na Twitterju objavil italijanski nogometni novinar Fabrizio Romano, ki je zelo dobro obveščen glede prestopov v nogometnem svetu. Nemci bodo ob prestopu dobili 50 milijonov evrov odškodnine (45 milijonov evrov in do pet milijonov evrov bonusov). Lewandowskega so v svoje vrste vabila tako Chelsea kot tudi PSG. Lewandowski naj bi z Barcelono podpisal štiriletno pogodbo; do leta 2026.

Športni portal Sportbuzzer je že v petek zapisal, da se Lewandowski ne bo udeležil današnje predstavitve münchenske ekipe na stadionu Allianz Arena. Najboljši strelec tudi ni bil vključen v tedensko potovanje v ZDA, kamor se bodo nemški prvaki odpravili v ponedeljek.