Saga se končuje: Nico Williams na pragu Barcelone

Kljub odličnim predstavam Brazilca so se pri Barceloni odločili, da bodo pripeljali nogometaša, s katerim bo Raphinha konkuriral za mesto v začetni enajsterici. Poročali smo o seznamu želja , na katerem so bili štirje nogometaši, že takrat pa je Williams predstavljal najverjetnejšo izbiro.

Nico Williams je bil velika želja vodstva blaugrane že po lanskem evropskem prvenstvu, na katerem je bil eden vidnejših posameznikov španske reprezentance, ki je 14. julija v Berlinu v zrak dvignila prestižno trofejo. Takrat, predvsem na račun finančnih težav Barcelone, do prestopa ni prišlo, na koncu pa se je to izkazalo za odlično potezo, saj bi v nasprotnem primeru Raphinha po vsej verjetnosti zapustil klub. 28-letnik, ki igra na enakem položaju kot Williams, je nato ostal v katalonski prestolnici, za njim pa je z naskokom najboljša sezona kariere.

Mladenič, katerega sanje so zaigrati v modro-rdečem dresu, naj bi podpisal pogodbo do junija 2031, ki mu bo na letni ravni prinesla med sedem in osem milijonov.

Mlajši brat Iñakija Williamsa je prve nogometne korake naredil pri Osasuni, nekaj dni pred dopolnjenim 11. letom pa prestopil k Athletic Bilbau. V članskem dresu baskovskega ponosa je odigral 167 tekem, zabil 31 golov in prispeval 30 asistenc. Za seboj ima tudi 28 nastopov za špansko reprezentanco, s katero je lani osvojil evropsko prvenstvo.