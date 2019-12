Saga se nadaljuje: Neymar 'utišal' navijače PSG

Neymar (v sredini) proslavlja med tekmo z Nantesom ob Pablu Sarabii in Mauru Icardiju (v ozadju).

Madridski dnevnik ASporoča, da se zdi ločitev med navijači Paris Saint-Germaina in Neymarjem Jr. "praktično neozdravljiva", potem ko je Brazilec očitno poslal zelo jasno sporočilo kritikom prek svojega računa na Instagramu. Brazilec je zabil gol z enajstih metrov za končnih 2:0 proti Nantesu , za katerega tudi tokrat ni igral slovenski reprezentant Rene Krhin (ni ga bilo v ekipi).

Južnoameriški as je odigral izvrsten drugi polčas, a tudi to ni pripomoglo k utišanju številnih žvižgov, ki jih je lahko slišal s tribun domačega stadiona Park princev. AS dodaja, da se "še naprej spogleduje" z odhodom iz Pariza pred začetkom naslednje sezone, potem ko se je minulo poletje neprestano pojavljal v kombinacijah za povratek k Barceloni.

