Saga se razpleta: začetek pogovorov Barce in Jorgeja Messija v sredo, prihaja tudi vodstvo Cityja

" Gre za prvi sestanek po enajstih dneh, odkar je Lionel Messi uradno dal vedeti, da se v dresu blaugrane po 20 letih ne vidi več ," sporoča vselej dobro obveščen radio Cadena SER , ki še dodaja, da je načrt prvega moža Barce Bartomeua jasen. " Ponudil bo novo dveletno pogodbo, dodatno obogateno in s številnimi prijaznimi klavzulami, na drugi strani, kot je moč slišati iz tabora Messija, bo Jorge na vsak način iskal rešitev, da se sina pusti iz kluba brez odškodnine. Če je vse res in bosta strani vztrajali pri svojem, bodo pogajanja dolga in mučna. Pa saj to se je pričakovalo. Vendarle gre za najboljšega nogometaša na svetu in njegovo slovo od Barcelone bi potegnilo vrsto stvari za sabo. Ne gre zgolj za nogometaša Barcelone, tudi španska liga bi (bo) ob izgubi takšnega nogometaša marsikaj izgubila. Po Cristianu Ronaldu bi lahko odšel še Lionel Messi in še nedavno najboljša liga na svetu bi v kratkem izgubila najboljša nogometaša na zemeljski obli ," vidi sliko širše El Mundo Deportivo .

"Vse več članov Barcinega širšega vodstva je mnenja, da je Leov odhod že "gotova stvar" in da je treba zadržati pokončno držo, razumeti situacijo in narediti vse, da se stvari uredijo na civiliziran in človeški način, ter pokazati s tem veličino kluba. Barcelona mora ostati 'gentlemenska'." Kot trdijo katalonski mediji, bodo po Jorgeju Messiju za mizo sedla še Cityjeva delegacija in se skušala dogovoriti o odškodnini. "Kot kaže, bo Bartomeu, to vsaj ves čas ponavlja, vztrajal pri tem, da ne želi slišati za Leov odhod, saj ni na prodaj. Če pa vztraja pri odhodu, potem je odškodnina znana in se ne niža," pravi El Mundo in dodaja, da je odškodnina za Messija po pogodbi točno 700 milijonov evrov. "A ker se Messiju pogodba naslednje leto izteče, bo moral Bartomeu, če želi vendarle nekaj prinesti v klubsko blagajno, popustiti in se zadovoljiti s precej nižjim zneskom," zaključuje El Mundo Deportivo.