Sagi Rubiales ni ne konca ne kraja, vmešalo se je tudi športno sodišče

Sedem sodnikov TAD je izdalo oceno na podlagi trenutnega pravilnika, ki velja v Španiji, in tako zavrnilo zahtevo CSD, da Rubialesu takoj prepovejo opravljanje vseh funkcij v nogometu za obdobje od dveh do 15 let.

TAD bo sicer pravnomočno sodbo izdal pozneje, a zaradi spremembe pravne opredelitve dejanja v zgolj "hujši prekršek" lahko Rubialesa, če bo spoznan za krivega, doleti prepoved opravljanja funkcij v nogometu za največ dve leti.

Rubiales je sicer v petek objavil izjavo, v kateri se je znova javno opravičil za svoje vedenje in dejal, da bo "branil svojo nedolžnost".

"Spontanost in sreča ob zgodovinskem uspehu sta naju pripeljali do skupnega in obojestransko sprejemljivega dejanja. V nobenem trenutku ni bilo agresije," je povedal o poljubu.