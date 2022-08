Šahovska partija v Ljudskem vrtu ni ponudila zadetkov

Vijoličasti v prvem delu tekme niso uspeli vzpostaviti ravnovesja na igrišču. Gostje so imeli večino časa žogo v svoji posesti in bili tudi bolj nevarni, a jim – na srečo Maribora – v napadu ni steklo. V 25. minuti je še tretjič poskušal Betancor, ki pa merilnih naprav ni naravnal.

Novinec na mariborski klopi Damir Krznar je imel pri izbiri začetne enajsterice velike težave v obrambi. Zaradi rumenih kartonov je manjkal Nemanja Mitrović, poškodovana sta bila Martin Milec in Max Watson. Po pričakovanjih so v v zadnji vrsti od leve proti desni začeli Andraž Žinić, Luka Uskoković, Sven Šoštarič Karić in Gregor Sikošek. V napadu je hrvaški strokovnjak priložnost ponudil rojaku Roku Baturini, za katerim so bili Ivan Brnić, Marko Božić in 17-letni Tine Čuk, ki je za člansko ekipo debitiral v Kopru, ko je odigral prvih 45 minut.